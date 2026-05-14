Julián Araujo cerca de ser campeón con el Celtic

El Celtic de Julián Araujo convirtió un penalti en el noveno minuto del tiempo añadido para asegurar el miércoles una victoria por 3-2 ante Motherwell y preparar un épico día final en la lucha por el título escocés.

Julián Araujo en la Scottish Cup con el Celtic I X:@CelticFC

El Hearts, líder de la liga, goleó a Falkirk por 3-0, lo que significa que el título se decidirá el sábado, cuando los dos primeros se enfrenten en Celtic Park el de Glasgow. Hearts se mantiene un punto encima de Celtic y necesitará al menos un empate para terminar por delante.

Sin embargo, pareció estar en una posición aún más cercana a su primer título desde 1960 hasta el drama de último momento en Motherwell.

Julián Araujo juega en el Celtic | @CelticFC

Celtic ya se había repuesto de ir perdiendo por un gol para ponerse arriba por 2-1 en el Fir Park cuando Liam Gordon marcó el 2-2 a los 85.

En ese momento, eso significaba que Celtic habría necesitado vencer a Hearts por al menos tres tantos en el cierre de la temporada para quedarse con el título por goles anotados.

Julián Araujo en el Rangres vs Celtic | AP

Pero el penalti convertido en las postrimerías por Kelechi Iheanacho significa que el campeón de las últimas cuatro temporadas puede retener su trofeo con una victoria ante su afición.

Hearts aspira a convertirse en el primer equipo en romper el dominio de Celtic y Rangers en Escocia desde Aberdeen en 1985.