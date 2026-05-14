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Futbol

América Femenil va por el campeonato y así lo dejaron claro sus jugadoras

Jugadoras de América en celebración contra Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América en celebración contra Toluca en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Ricardo Olivares 00:30 - 14 mayo 2026
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Las jugadoras azulcremas quieren finalmente romper la mala racha en las Finales

América Femenil se declara listo para la Gran Final ante Monterrey, y de esta forma lo hicieron ver algunas de las jugadoras del club en conferencia de prensa, destacando la confianza que existe dentro del plantel azulcrema y la ilusión por conquistar el campeonato.

Sarah Luebbert aseguró que el equipo está concentrado principalmente en sus fortalezas y en el potencial del plantel para marcar diferencia en la serie.

“Estoy enfocada más en nuestro equipo que en Rayadas y sabemos que tenemos muchas fortalezas, eso sería que tenemos muchas jugadoras en el equipo que están listas para luchar y cambiar el partido y es algo que nos puede ayudar.”

Sarah Luebbert en festejo de gol | IMAGO 7

Además, Nancy Antonio señaló que más allá de la presión, el grupo tiene el deseo de reflejar todo el trabajo realizado con la obtención del título.

“Yo creo que más que presión es quererlo, querer nosotras, ganarlo, querer hacer que todo lo que hemos trabajado se vea reflejado con el título, si bien es cierto, no hemos conseguido el título pero creo que llegar a finales tampoco es fácil es algo que abrazamos, pero que obviamente estamos conscientes que lo mejor para nosotras es poder conseguir el título y ya poder reflejar todo el trabajo.”

Jugadoras de América en celebración en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América en celebración en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Para finalizar, Sandra Paños consideró que no existe un favorito claro para la final, destacando la regularidad que mostraron ambos equipos a lo largo del torneo.

“Tampoco lo considero, el que hayamos quedado primeras, ha sido la última jornada, creo que somos dos equipos que hemos sido bastante regulares. Durante el torneo somos dos equipos que somos difíciles de jugar en contra y se va a definir en pequeños detalles Creo que favoritas, somos las dos. Evidentemente nos vamos con muchísimas ganas de conseguirlo, pero creo que no daría favoritismos porque ha sido cosa de nada que uno hace por encima del otro.”

Sandra Paños | IMAGO7
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