River Plate se mete en Semifinales con Rosario Central

River Plate se metió en las semifinales del Torneo Apertura del fútbol argentino al derrotar el miércoles 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Monumental y el sábado recibirá a Rosario Central, verdugo en cuartos de Racing Club, en busca de un cupo en la final.

Gol de River Plate | x:@RiverPlate

El “Millonario” festejó con dos golazos, el primero de Sebastián Driussi, a los 27 minutos, y el segundo de Lucas Martínez Quarta, a los 65.

Más temprano en la jornada, Central superó 2-1 como local en tiempo suplementario a Racing, en un polémico partido en que la visita terminó con nueve hombres.

Sebastián Driussi con River | x:@RiverPlate

El restante finalista surgirá del choque entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, pautado para el domingo en el estadio Diego Armando Maradona.

En un Monumental repleto con 84.000 espectadores, los hinchas aplaudieron el regreso del legendario arquero Franco Armani, quien volvía de una lesión e integró el banco de suplentes.

River vs Gimnasia | x:@RiverPlate

En el marco de una noche feliz para el anfitrión, también hubo una mala noticia, tanto para River como para la selección argentina: los laterales Gonzalo Montiel, durante los ejercicios precompetitivos, y Marcos Acuña, en el transcurso de la primera etapa, sufrieron sendas lesiones y dejaron sus lugares a Fabricio Bustos y al uruguayo Matías Viña, respectivamente.

El técnico Eduardo Coudet vivió un partido tranquilo, en contraposición al drama de los octavos de final, cuando recién en la definición por penales su equipo consiguió eliminar a un San Lorenzo en inferioridad numérica.

Victroia de River sobre Gimnasia | x:@RiverPlate

Frente a Gimnasia, que ostentaba una seguidilla de siete victorias consecutivas al mando del técnico interino Ariel “Pata” Pereyra y venía de dar el golpe en octavos al triunfar 1-0 a domicilio sobre Vélez, River impuso condiciones durante casi todo el partido.

El anfitrión ya había sumado merecimientos para ponerse en ventaja cuando Facundo Colidio inventó en el área un “sombrerito” por sobre un oponente y asistió para que Driussi, de zurda y de media vuelta, rompiera el cero.

El “Lobo”, que contó con el aporte del exjugador de River Ignacio Fernández, apretó en el complemento. Pero fue entonces cuando el joven arquero Beltrán –héroe ante San Lorenzo al atajar dos penales- volvió a erigirse como figura.

Celebración de River Plate | x:@RiverPlate

Posteriormente, una gran jugada individual del zaguero Martínez Quarta, quien trasladó el balón desde su área, descargó en Joaquín Freitas y fue a buscar el centro para cabecear al gol, sentenció la historia.

Racing estuvo cerca de la épica, pero con dos hombres más y con Ángel Di María como bandera, Central terminó sacando pasaje a semifinales, gracias a un gol de Enzo Copetti en tiempo extra.

El conjunto de Avellaneda, que clasificó con lo justo a los playoffs y en octavos sorprendió al eliminar a domicilio a Estudiantes de La Plata, se puso en ventaja en el primer tiempo con un gol de Matías Zaracho.

El “Canalla” igualó en el complemento con un cabezazo de Gastón Ávila, tras un centro de “Fideo” Di María. Unos minutos después, tras la intervención del VAR y en una decisión polémica, el árbitro Darío Herrera expulsó a Adrián “Maravilla” Martínez.

El visitante, incluso en inferioridad numérica, se las ingenió para resistir hasta el final del tiempo reglamentario. En el cuarto minuto de la prórroga, Marco Di Cesare recibió su segunda amarilla y dejó a su equipo con nueve.

El banco de Racing explotó, con el técnico Gustavo Costas a la cabeza. Su hijo Gonzalo, ayudante de campo, también fue expulsado tras una fuerte recriminación al juez principal.

Con todo, a Central le costó mucho hacer valer sus dos hombres de más en cancha. En el entretiempo del suplementario, Jorge Almirón echó mano de un emblema “canalla”, el delantero Marco Ruben, quien a sus 39 años ingresó por Di María.

Un minuto después, Copetti sentenció la historia con un derechazo cruzado, tras un error de su rival en una salida.

“Tuvimos la convicción de ir a buscarlo siempre, ganamos un partido muy duro”, declaró el centrodelantero, que no celebró el gol por su pasado racinguista.

Al término del partido, el presidente de Racing, Diego Milito, fue muy duro en relación con los fallos arbitrales: “hoy nos sentimos, una vez más, robados… El fútbol argentino está roto, no da para más”, afirmó el exfutbolista del Inter de Milán.