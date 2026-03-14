Cristiano Ronaldo Jr. 'provoca' pelea durante partido de Al-Nassr

Cristiano Ronaldo Jr, el hijo de 15 años de Cristiano Ronaldo, tuvo un pequeño pleito tras salir de cambio durante un partido.

Cristiano Ronaldo Jr. | @CabineSport

El joven futbolista actualmente milita como delantero en el equipo formativo del Al Nassr, mismo equipo donde juega su padre.

Actualmente el joven Cristiano Ronaldo Jr, también ha sido seleccionado nacional sub 16 en competiciones menores. Sus partidos jugados actualmente demuestran que puede llegar muy lejos.

🇵🇹😳 Cristiano Ronaldo Jr wasn’t pleased after being taken off during an Al Nassr youth match.



The competitiveness runs in the family.pic.twitter.com/oULH8gfECG — CentreGoals. (@centregoals) March 14, 2026

Una de las cualidades que ha mostrado el hijo del fenómeno es que tiene calidad y gol, hasta el momento ha demostrado buenas características de futbol y de igual forma el carácter encarador y competitivo de Ronaldo.

Cosas como fallar un gol, ser sacado de cambio o simplemente no estar en su mejor nivel, son factores que pueden llegar a molestar al joven delantero, un fiel reflejo de su progenitor

¿Por qué se enojó Cristiano Ronaldo Jr?