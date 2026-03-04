Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Revelan gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿Llegará al juego contra México?

Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:58 - 04 marzo 2026
El portugués se lastimó con Al Nassr el pasado fin de semana y su presencia para el amistoso en el Estadio Azteca está en duda

Una ausencia que tendrá un fuerte impacto. La noticia de la visita del amistoso entre la Selección de México y la Selección de Portugal causó mucho revuelo en territorio azteca, principalmente por la inminente visita de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, parece que todo quedará en una ilusión rota luego que el delantero se lesionó el pasado fin de semana en su partido con Al Nassr en la Saudi Pro League.

Fue a nueve minutos del final del partido, en la visita de Al-Nassr a Al-Feiha, que 'El Bicho' fue reemplazado en el campo Abdullah Al-Hamdan. Al portugués se le vio con gestos de dolor y de inmediato se encendieron las alarmas, pero el club se espero hasta realizar los exámenes médicos pertinentes para dar un diagnóstico preciso.

"Cristiano Ronaldo fue diagnósticado con una lesión en el tendón de la corva después del partido contra Al-Feiha. Él empezó un programa de rehabilitación y estará en evaluación día con día", informó el club saudí este martes 3 de marzo por medio de un parte médico en redes sociales. Y aunque en su momento se reportó que la recuperación podría ser de un par de semanas, parece que le tomará más tiempo al atacante volver a las canchas.

Actualizan estado de salud de Cristiano Ronaldo

De acuerdo con Fabrizio Romano, tras la revisión realizada este miércoles 4 de marzo, el panorama ya no es tan alentador. El periodista italiano señaló que ahora el pronóstico es de dos a cuatro semanas, aunque todavía le harán más exámenes para confirmar el estado de la lesión, pues el jugador quiere regresar cuanto antes a la actividad.

"Se espera que se pierda los dos próximos partidos, pues su recuperación podría tomar dos o cuatro semanas, máximo. También de esto dependerá su presencia con Portugal este mes", escribió la fuente mencionada. Además del amistoso contra México, el equipo de Roberto Martínez tiene agendado un amistoso con la Selección de Estados Unidos para el martes 31 de marzo.

¿Qué partidos se perderá Cristiano Ronaldo con Al-Nassr?

Más allá de su participación con Portugal en el amistoso ante México, Cristiano se perderá al menos dos partidos de la Saudi Pro League: ante Neom Sports Club el próximo sábado 7 de marzo y contra Al Khaleej Club, ambos en calidad de visitante. El atacante podría reaparecer para el compromiso en casa ante Al-Najma SC, mismo que está programado para el 3 de abril.

