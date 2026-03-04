Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Bobby Pulido va por el Congreso de Estados Unidos como candidato demócrata en Texas

Tras ganar la primaria demócrata, Bobby Pulido representará al Distrito 15 del Valle del Río Grande en la contienda electoral./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:07 - 04 marzo 2026
El cantante Bobby Pulido ganó la primaria demócrata en Texas y buscará representar al Distrito 15 en el Congreso de Estados Unidos

El cantante de música regional Bobby Pulido dio un paso importante fuera de los escenarios al consolidar su incursión en la política estadounidense. El intérprete texano ganó la elección primaria del Partido Demócrata en Texas, lo que lo convierte en el candidato que buscará representar al Distrito 15 del Valle del Río Grande en el Congreso de Estados Unidos.

El artista, conocido entre el público mexicano por su éxito “Desvelado”, logró imponerse en la contienda interna del partido con una amplia ventaja. De acuerdo con los resultados de la elección primaria, Pulido obtuvo 67.5% de los votos, superando a su contrincante Ada Cuéllar.

Con este triunfo, el cantante de 54 años avanza en su transición de la música a la vida pública, un camino que ha venido construyendo desde hace varios años. El propio Pulido ha señalado que su interés por participar en la política surgió con la intención de involucrarse en temas que impactan a su comunidad en Texas.

Bobby Pulido, intérprete del éxito “Desvelado”, obtuvo el 67.5% de los votos en la primaria demócrata en Texas./ AP

La candidatura del intérprete marca un momento inusual en la política estadounidense, ya que una figura ampliamente conocida en el ámbito musical buscará ahora representar a su distrito en el poder legislativo federal.

De los escenarios al Congreso de Estados Unidos

Bobby Pulido alcanzó popularidad en la década de los noventa como uno de los artistas destacados del regional mexicano y la música texana. Su carrera estuvo marcada por una fuerte conexión con el público latino tanto en Estados Unidos como en México.

Hijo del reconocido cantante Roberto Pulido, el artista creció en un entorno ligado a la música, lo que lo llevó a desarrollar una trayectoria exitosa que lo posicionó entre los intérpretes más conocidos del género. A lo largo de los años, también ha sido reconocido con premios dentro de la industria musical, incluido un Latin Grammy.

El artista texano Bobby Pulido dejará los escenarios para competir por un escaño en el Congreso de Estados Unidos./ AP

Ahora, su objetivo está enfocado en el servicio público. Tras ganar la primaria demócrata, el cantante buscará representar al Distrito 15 de Texas, una región ubicada en el Valle del Río Grande, zona con una importante población de origen latino.

¿Quién es Bobby Pulido y por qué busca un cargo político?

Bobby Pulido nació el 25 de abril de 1971 en Texas y cuenta con raíces mexicanas. Durante más de tres décadas se consolidó como una figura de la música regional, con una carrera que lo llevó a presentarse en escenarios de distintos países.

Su incursión en la política forma parte de una nueva etapa en su vida pública. El cantante ha señalado que su intención es trabajar en favor de las comunidades del sur de Texas, especialmente aquellas con fuerte presencia latina.

Tras ganar la primaria demócrata, Bobby Pulido representará al Distrito 15 del Valle del Río Grande en la contienda electoral./ AP

Con su triunfo en las primarias demócratas, Pulido se prepara ahora para competir por un lugar en el Congreso de Estados Unidos, en una contienda que marcará un nuevo capítulo en la trayectoria del artista que pasó de los escenarios a la política.

