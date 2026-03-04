Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

CNTE anuncia paro nacional de maestros del 18 al 20 de marzo de 2026 y marcha en CDMX

El paro nacional de 72 horas fue convocado por la CNTE como parte de sus acciones para exigir cambios en el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado y la revisión de la legislación relacionada con el ISSSTE./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:38 - 04 marzo 2026
El paro nacional de 72 horas fue convocado por la CNTE como parte de sus acciones para exigir cambios en el sistema de pensiones de los trabajadores

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 72 horas que se realizará del 18 al 20 de marzo de 2026, como parte de una jornada de protestas del magisterio disidente en el país. Durante esos días, la organización prevé suspender actividades en distintos estados y llevar a cabo movilizaciones en la Ciudad de México.

El movimiento magisterial informó que estas acciones buscan visibilizar sus demandas relacionadas con el sistema de pensiones y con la legislación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El paro forma parte de una estrategia de presión para que las autoridades atiendan las exigencias del sector.

Docentes de la CNTE participarán en una marcha en la CDMX durante el paro nacional de 72 horas anunciado para marzo./ RS

Además de la suspensión de labores en escuelas donde la CNTE tiene presencia, el plan de movilización contempla la llegada de contingentes de maestros provenientes de diversas entidades del país a la capital mexicana. Los docentes participarán en protestas y actividades organizadas durante los tres días de paro.

La organización ha señalado que esta jornada de lucha se enmarca en un proceso más amplio de movilización nacional que busca abrir espacios de diálogo con el gobierno federal sobre temas laborales y de seguridad social que afectan al magisterio.

Marcha de la CNTE en CDMX durante el paro nacional

Como parte de las actividades programadas del 18 al 20 de marzo, la CNTE prevé realizar una marcha en la Ciudad de México con la participación de docentes de distintas secciones sindicales.

Las movilizaciones del magisterio suelen concentrarse en el Centro Histórico de la capital, particularmente en zonas cercanas al Zócalo y en avenidas principales por donde avanzan los contingentes de maestros.

El paro nacional de la CNTE podría afectar actividades escolares en algunos estados del país./ RS

¿Por qué la CNTE realizará un paro del 18 al 20 de marzo?

El paro nacional de 72 horas fue convocado por la CNTE como parte de sus acciones para exigir cambios en el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado y la revisión de la legislación relacionada con el ISSSTE.

El paro nacional de la CNTE podría afectar actividades escolares en algunos estados del país./ RS
