Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Negocios estarían obligados a dar una hora gratis de estacionamiento en CDMX ¡Esta sería la razón!

La iniciativa en el Congreso de la CDMX busca que establecimientos otorguen una hora gratuita de estacionamiento a quienes acrediten consumo./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 10:31 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
De acuerdo con la propuesta, el estacionamiento debe considerarse un servicio complementario al comercio

Una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México busca que los clientes puedan obtener una hora gratuita de estacionamiento cuando consuman en establecimientos como plazas comerciales, hospitales, cines o restaurantes. La propuesta fue impulsada por el diputado de Morena Pedro Haces Lago, quien planteó modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles.

Una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México busca que los clientes puedan obtener una hora gratuita de estacionamiento cuando consuman en establecimientos como plazas comerciales, hospitales, cines o restaurantes. La propuesta fue impulsada por el diputado de Morena Pedro Haces Lago, quien planteó modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles.

Plazas comerciales, hospitales y restaurantes podrían dar una hora gratis de estacionamiento si avanza la propuesta legislativa./ Pixabay

El objetivo es evitar que los consumidores paguen un gasto adicional al acudir a estos espacios. Actualmente, en muchos centros comerciales o negocios, el estacionamiento funciona como un servicio independiente que genera un costo extra para las personas que ya están pagando por productos o servicios.

De acuerdo con el planteamiento presentado ante el Congreso capitalino, el estacionamiento debe considerarse un servicio complementario para facilitar el acceso de los clientes a los establecimientos, y no un negocio adicional que incremente el gasto de quienes acuden a consumir.

La iniciativa también busca atender las quejas de usuarios que consideran que las tarifas de estacionamiento en algunos lugares pueden ser elevadas, especialmente en zonas comerciales de alta afluencia en la capital del país.

Buscan evitar cobros adicionales en plazas y comercios

El legislador planteó que miles de personas enfrentan diariamente el pago de estacionamiento después de haber realizado compras o consumido servicios en centros comerciales, hospitales o restaurantes, lo que genera un gasto adicional para los usuarios.

La propuesta busca evitar que los consumidores paguen estacionamiento después de gastar en comercios o servicios./ Pixabay

El legislador planteó que miles de personas enfrentan diariamente el pago de estacionamiento después de haber realizado compras o consumido servicios en centros comerciales, hospitales o restaurantes, lo que genera un gasto adicional para los usuarios.

¿La hora gratis de estacionamiento ya es obligatoria en CDMX?

Por ahora, la medida no está en vigor. La iniciativa apenas fue presentada en el Congreso de la Ciudad de México y deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente, que incluye análisis en comisiones y posteriormente una posible votación en el pleno.

Si la propuesta logra avanzar y es aprobada, representaría un cambio en la regulación de los estacionamientos vinculados a establecimientos mercantiles en la capital, con el objetivo de reducir gastos para los consumidores y facilitar el acceso a estos espacios comerciales.

El Congreso capitalino analizará una iniciativa que obligaría a comercios con estacionamiento a otorgar una hora gratuita./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
13:11 ¿Qué significa "Heterocromía"? La canción de Belinda supuestamente inspirada en Gonzalo Hevia Baillères
12:37 Detienen a Daniel “N” por feminicidio de Ana Karen en Edomex; joven desapareció tras abordar mototaxi
12:35 Mundial 2026: Selección de Iraq enfrenta complicaciones de cara al repechaje por conflicto armado con Irán
12:17 André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
12:08 Temporada de huracanes 2026 en México: esta es la fecha exacta en que inicia y lo que debes saber
12:07 Bobby Pulido va por el Congreso de Estados Unidos como candidato demócrata en Texas
11:44 ¡Dura sanción! Franco Mastantuono, suspendido dos juegos tras expulsión ante Getafe
11:38 CNTE anuncia paro nacional de maestros del 18 al 20 de marzo de 2026 y marcha en CDMX
11:29 ¿Pueden despedirte por faltar a trabajar para ir a la marcha del 8M 2026? Lo que dice la Ley Federal del Trabajo
11:09 México y su camino en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
Tendencia
1
Futbol André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
2
Futbol ¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
3
Futbol Revelan gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿Llegará al juego contra México?
4
Futbol Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
5
Futbol Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca
6
Futbol Efraín Juárez presiona a directiva de Pumas para renovar a Keylor Navas
Te recomendamos
¿Qué significa "Heterocromía"? La canción de Belinda supuestamente inspirada en Gonzalo Hevia Baillères
Contra
04/03/2026
¿Qué significa "Heterocromía"? La canción de Belinda supuestamente inspirada en Gonzalo Hevia Baillères
Detienen a Daniel “N” por feminicidio de Ana Karen en Edomex; joven desapareció tras abordar mototaxi
Contra
04/03/2026
Detienen a Daniel “N” por feminicidio de Ana Karen en Edomex; joven desapareció tras abordar mototaxi
Jugadores de la Selección de Iraq en el partido ante Emiratos Árabes Unidos | X: @IraqNT_EN
Futbol
04/03/2026
Mundial 2026: Selección de Iraq enfrenta complicaciones de cara al repechaje por conflicto armado con Irán
André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
Futbol
04/03/2026
André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
Temporada de huracanes 2026 en México: esta es la fecha exacta en que inicia y lo que debes saber
Contra
04/03/2026
Temporada de huracanes 2026 en México: esta es la fecha exacta en que inicia y lo que debes saber
Bobby Pulido va por el Congreso de Estados Unidos como candidato demócrata en Texas
Contra
04/03/2026
Bobby Pulido va por el Congreso de Estados Unidos como candidato demócrata en Texas