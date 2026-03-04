Negocios estarían obligados a dar una hora gratis de estacionamiento en CDMX ¡Esta sería la razón!

Una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México busca que los clientes puedan obtener una hora gratuita de estacionamiento cuando consuman en establecimientos como plazas comerciales, hospitales, cines o restaurantes. La propuesta fue impulsada por el diputado de Morena Pedro Haces Lago, quien planteó modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles.

Plazas comerciales, hospitales y restaurantes podrían dar una hora gratis de estacionamiento si avanza la propuesta legislativa./ Pixabay

El objetivo es evitar que los consumidores paguen un gasto adicional al acudir a estos espacios. Actualmente, en muchos centros comerciales o negocios, el estacionamiento funciona como un servicio independiente que genera un costo extra para las personas que ya están pagando por productos o servicios.

De acuerdo con el planteamiento presentado ante el Congreso capitalino, el estacionamiento debe considerarse un servicio complementario para facilitar el acceso de los clientes a los establecimientos, y no un negocio adicional que incremente el gasto de quienes acuden a consumir.

La iniciativa también busca atender las quejas de usuarios que consideran que las tarifas de estacionamiento en algunos lugares pueden ser elevadas, especialmente en zonas comerciales de alta afluencia en la capital del país.

Buscan evitar cobros adicionales en plazas y comercios

El legislador planteó que miles de personas enfrentan diariamente el pago de estacionamiento después de haber realizado compras o consumido servicios en centros comerciales, hospitales o restaurantes, lo que genera un gasto adicional para los usuarios.

La propuesta busca evitar que los consumidores paguen estacionamiento después de gastar en comercios o servicios./ Pixabay

¿La hora gratis de estacionamiento ya es obligatoria en CDMX?

Por ahora, la medida no está en vigor. La iniciativa apenas fue presentada en el Congreso de la Ciudad de México y deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente, que incluye análisis en comisiones y posteriormente una posible votación en el pleno.

Si la propuesta logra avanzar y es aprobada, representaría un cambio en la regulación de los estacionamientos vinculados a establecimientos mercantiles en la capital, con el objetivo de reducir gastos para los consumidores y facilitar el acceso a estos espacios comerciales.