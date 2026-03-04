Relacionan a exnovio de Belinda con Emma Watson: ¿Quién es el mexicano Gonzalo Hevia Baillères?

Dentro del mundo de la farándula, los romances ocupan un lugar especial en el interés del público. Un ejemplo claro es lo que está sucediendo ahora con Belinda y Emma Watson, pues ha trascendido que Gonzalo Hevia Baillères, exnovio de la cantante considerada mexicana, ahora estaría saliendo con la actriz de Harry Potter.

Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson habrían sido captados juntos

De acuerdo con lo publicado por la revista Quién, el empresario mexicano y la actriz británica han sido captados juntos en diferentes lugares desde finales del año pasado. La aparición más reciente habría ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde, según se observa en una fotografía publicada por el medio, se estarían dando un beso en la boca antes de que alguno de los dos viajara.

La primera aparición los sitúa en Courchevel, en los Alpes franceses, uno de los destinos invernales predilectos de la élite europea y global a finales de año pasado. Poco después, ambos fueron vistos en Punta Mita, el enclave más exclusivo del Pacífico mexicano.

Recientemente, la historia tuvo un nuevo capítulo en la Ciudad de México. Testigos los ubicaron en distintos spots de la capital, reforzando la idea de que no se trata de encuentros casuales, sino de una relación…”, se lee en la nota de la revista Quién.

Aunque se recalca que la relación no ha sido confirmada por ninguna de las dos partes, las apariciones públicas ya serían suficientes para despertar interés internacional, sobre todo porque Gonzalo Hevia Baillères fue relacionado anteriormente con Belinda.

📍 Los actriz británica EMMA WATSON inicia romance con el mexicano Gonzalo Hevia Baillères, heredero de las tiendas "El Palacio de Hierro"



El que viste Loro Piana y del que dicen que hasta Belinda le dedicó una canción. 👀✨



En redes aseguran que la difusión de imágenes de… pic.twitter.com/jPlBUu1rw7 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 4, 2026

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?

El empresario mexicano forma parte de la familia dueña de las tiendas El Palacio de Hierro, además de tener vínculos con Valores Mexicanos Casa de Bolsa y GNP Seguros.

Asimismo, es “fundador y CEO de HBeyond, una firma de inversión con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México enfocada en tecnologías transformadoras”, señala la revista Quién.

Sin embargo, su nombre también es conocido en el mundo de la farándula, ya que en 2022 trascendió que sostenía un romance con Belinda, relación que aparentemente llegó a consolidarse, pues incluso convivía con la familia de la cantante.

La canción de Belinda que estaría dedicada a su ex

No obstante, la relación terminó poco tiempo después. Incluso, en junio de 2025, Belinda estrenó la canción “Heterocromía”, inspirada en la condición que presenta Gonzalo Hevia Baillères, caracterizada por tener iris de distintos colores.

La canción Heterocromía de Belinda estaría dedicada a su ex Gonzalo Hevia Baillères/IG: @belindapop