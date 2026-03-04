Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Relacionan a exnovio de Belinda con Emma Watson: ¿Quién es el mexicano Gonzalo Hevia Baillères?

Trasciende que el ex novio de Belinda ahora está saliendo con Emma Watson/IG: @emmawatson - @belindapop
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:31 - 04 marzo 2026
Revelan fotos del empresario besándose con la actriz británica de Harry Potter

Dentro del mundo de la farándula, los romances ocupan un lugar especial en el interés del público. Un ejemplo claro es lo que está sucediendo ahora con Belinda y Emma Watson, pues ha trascendido que Gonzalo Hevia Baillères, exnovio de la cantante considerada mexicana, ahora estaría saliendo con la actriz de Harry Potter.

Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson habrían sido captados juntos

De acuerdo con lo publicado por la revista Quién, el empresario mexicano y la actriz británica han sido captados juntos en diferentes lugares desde finales del año pasado. La aparición más reciente habría ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde, según se observa en una fotografía publicada por el medio, se estarían dando un beso en la boca antes de que alguno de los dos viajara.

La primera aparición los sitúa en Courchevel, en los Alpes franceses, uno de los destinos invernales predilectos de la élite europea y global a finales de año pasado. Poco después, ambos fueron vistos en Punta Mita, el enclave más exclusivo del Pacífico mexicano.

Recientemente, la historia tuvo un nuevo capítulo en la Ciudad de México. Testigos los ubicaron en distintos spots de la capital, reforzando la idea de que no se trata de encuentros casuales, sino de una relación…”, se lee en la nota de la revista Quién.

Aunque se recalca que la relación no ha sido confirmada por ninguna de las dos partes, las apariciones públicas ya serían suficientes para despertar interés internacional, sobre todo porque Gonzalo Hevia Baillères fue relacionado anteriormente con Belinda.

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?

El empresario mexicano forma parte de la familia dueña de las tiendas El Palacio de Hierro, además de tener vínculos con Valores Mexicanos Casa de Bolsa y GNP Seguros.


Asimismo, es “fundador y CEO de HBeyond, una firma de inversión con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México enfocada en tecnologías transformadoras”, señala la revista Quién.


Sin embargo, su nombre también es conocido en el mundo de la farándula, ya que en 2022 trascendió que sostenía un romance con Belinda, relación que aparentemente llegó a consolidarse, pues incluso convivía con la familia de la cantante.

La canción de Belinda que estaría dedicada a su ex

No obstante, la relación terminó poco tiempo después. Incluso, en junio de 2025, Belinda estrenó la canción “Heterocromía”, inspirada en la condición que presenta Gonzalo Hevia Baillères, caracterizada por tener iris de distintos colores.

La canción Heterocromía de Belinda estaría dedicada a su ex Gonzalo Hevia Baillères/IG: @belindapop

Tú eres ‘old money’, te dicen Bunny y tu palacio me lo paso por el ‘booty’. Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía, dos personas, una misma fisonomía. Bien alzadito, y con la mente tan vacía”, es parte de la letra de dicha canción de Belinda, lo que sugiere que la relación no terminó en los mejores términos.
