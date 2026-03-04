Alistan sanciones más severas por pasear a tu lomito sin correa

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Olivia Garza, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para elevar las sanciones contra las personas que paseen a sus perros sin usar correa en calles, parques y otros espacios públicos.

El objetivo de la iniciativa es reforzar la seguridad y responsabilidad entre dueños de mascotas y peatones en CDMX. / iStock

¿Qué propone la iniciativa para pasear perros sin correa en CDMX?

Actualmente, la Ley de Cultira Cívica de la Ciudad de México clasifica esta conducta como una infracción tipo B, sancionada con:

Multas de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA);

Arresto administrativo de 13 a 24 horas;

Trabajo comunitario de 6 a 12 horas.

Pasear a un perro sin correa actualmente ya se sanciona, pero la iniciativa busca castigos más severos para crear conciencia. / iStock

La propuesta de la legisladora panista plantea reclasificar la falta como infracción tipo C, lo que implicaría sanciones más estrictas: Multas equivalentes de 21 a 30 UMAs;

Arresto administrativo de 25 a 36 horas;

Trabajo en favor de la comunidad de 12 a 18 horas.

Proponen multas más altas y hasta 36 horas de arresto. / iStock

¿Por qué quieren endurecer las sanciones?

Durante la presentación del proyecto, Garza argumentó que la Ciudad de México encabeza a nivel nacional los reportes por mordeduras de perro, lo que indica que las sanciones actuales no están teniendo un efecto disuasivo real.

La Ciudad de México encabeza a nivel nacional los reportes por mordeduras de perro. / iStock

La diputada enfatizó que la reforma no busca criminalizar a los dueños responsables, sino fortalecer la convivencia segura entre personas y animales.