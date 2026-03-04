Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Alistan sanciones más severas por pasear a tu lomito sin correa

Pasear a un perro sin correa actualmente ya se sanciona. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:36 - 04 marzo 2026
Una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México busca endurecer las penas para quienes paseen perros sin correa en espacios públicos.

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Olivia Garza, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para elevar las sanciones contra las personas que paseen a sus perros sin usar correa en calles, parques y otros espacios públicos.

El objetivo de la iniciativa es reforzar la seguridad y responsabilidad entre dueños de mascotas y peatones en CDMX. / iStock

¿Qué propone la iniciativa para pasear perros sin correa en CDMX?

Actualmente, la Ley de Cultira Cívica de la Ciudad de México clasifica esta conducta como una infracción tipo B, sancionada con:

  • Multas de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA);

  • Arresto administrativo de 13 a 24 horas;

  • Trabajo comunitario de 6 a 12 horas.

Pasear a un perro sin correa actualmente ya se sanciona, pero la iniciativa busca castigos más severos para crear conciencia. / iStock

La propuesta de la legisladora panista plantea reclasificar la falta como infracción tipo C, lo que implicaría sanciones más estrictas:

  • Multas equivalentes de 21 a 30 UMAs;

  • Arresto administrativo de 25 a 36 horas;

  • Trabajo en favor de la comunidad de 12 a 18 horas.

Proponen multas más altas y hasta 36 horas de arresto. / iStock

¿Por qué quieren endurecer las sanciones?

Durante la presentación del proyecto, Garza argumentó que la Ciudad de México encabeza a nivel nacional los reportes por mordeduras de perro, lo que indica que las sanciones actuales no están teniendo un efecto disuasivo real.

La Ciudad de México encabeza a nivel nacional los reportes por mordeduras de perro. / iStock

La diputada enfatizó que la reforma no busca criminalizar a los dueños responsables, sino fortalecer la convivencia segura entre personas y animales.

Asimismo, la legisladora sostuvo que elevar el tiempo de arresto y el trabajo comunitario puede ser un elemento que genere conciencia sobre la responsabilidad de tener una mascota en espacios públicos.

