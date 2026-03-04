Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Alistan sanciones más severas por pasear a tu lomito sin correa
La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Olivia Garza, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para elevar las sanciones contra las personas que paseen a sus perros sin usar correa en calles, parques y otros espacios públicos.
¿Qué propone la iniciativa para pasear perros sin correa en CDMX?
Actualmente, la Ley de Cultira Cívica de la Ciudad de México clasifica esta conducta como una infracción tipo B, sancionada con:
Multas de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA);
Arresto administrativo de 13 a 24 horas;
Trabajo comunitario de 6 a 12 horas.
La propuesta de la legisladora panista plantea reclasificar la falta como infracción tipo C, lo que implicaría sanciones más estrictas:
Multas equivalentes de 21 a 30 UMAs;
Arresto administrativo de 25 a 36 horas;
Trabajo en favor de la comunidad de 12 a 18 horas.
¿Por qué quieren endurecer las sanciones?
Durante la presentación del proyecto, Garza argumentó que la Ciudad de México encabeza a nivel nacional los reportes por mordeduras de perro, lo que indica que las sanciones actuales no están teniendo un efecto disuasivo real.
La diputada enfatizó que la reforma no busca criminalizar a los dueños responsables, sino fortalecer la convivencia segura entre personas y animales.
Asimismo, la legisladora sostuvo que elevar el tiempo de arresto y el trabajo comunitario puede ser un elemento que genere conciencia sobre la responsabilidad de tener una mascota en espacios públicos.
Te puede interesar