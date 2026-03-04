México y su camino en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

México integrará el Grupo B en la fase de grupos y todos sus compromisos se disputarán en el Daikin Park de Houston, Texas, escenario emblemático del béisbol profesional.

Calendario de México en el Clásico Mundial 2026

6 de marzo — México vs. Gran Bretaña: El debut de México será frente al combinado de Gran Bretaña, una selección en crecimiento que ha sorprendido en ediciones anteriores con su garra y disciplina táctica.

8 de marzo — México vs. Brasil: En su segundo partido, la tricolor se enfrentará a Brasil, un rival con potencial ofensivo y juventud en su alineación, que busca consolidarse como una potencia emergente en el béisbol mundial.

9 de marzo — México vs. Estados Unidos: El cruce más esperado de la fase de grupos será ante Estados Unidos, uno de los anfitriones y candidato fuerte al título. El gran rival de México en el Clásico Mundial de Béisbol; el duelo promete intensidad, ya que veremos a dos de los mejores equipos enfrentarse en el diamante, un espectáculo garantizado para la afición.

Selección Mexicana de Beisbol en el abandono

11 de marzo — México vs. Italia: Cerrando la fase de grupos, México se medirá ante Italia, selección tradicional de Europa con experiencia y bateadores peligrosos que pondrán a prueba a la defensa tricolor.

Conoce los horarios y las opciones para ver los juegos de México. 📺⚾️#EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/3PXsJgU6Av — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) February 26, 2026

Objetivo: avanzar a la segunda ronda

Con cuatro partidos en menos de una semana, México buscará terminar entre los dos mejores del Grupo B para clasificarse a las rondas eliminatorias del torneo, con el objetivo claro de volver a meterse en la pelea por las medallas.