Contra

Temporada de huracanes 2026 en México: esta es la fecha exacta en que inicia y lo que debes saber

Temporada de huracanes en México 2026. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:08 - 04 marzo 2026
Autoridades prevén el inicio de la temporada de huracanes 2026 en México.

La temporada de huracanes 2026 en México está a punto de comenzar oficialmente, y autoridades climatológicas ya han confirmado las fechas en que inicia la actividad ciclónica tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. Estos periodos marcan la vigilancia intensiva de sistemas tropicales que pueden generar fuertes lluvias, vientos y afectaciones en distintas regiones del país.

La temporada de huracanes 2026 en México está a punto de comenzar. / iStock

¿Cuándo inicia la temporada de huracanes 2026?

La temporada de huracanes 2026 en México tendrá fechas oficiales de inicio distintas según la cuenca oceánica, determinadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

  • Océano Pacífico Oriental: 15 de mayo de 2026.

  • Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México: 1 de junio de 2026.

Ambas temporadas se extenderán hasta el 30 de noviembre de 2026, periodo estadístico en el que se registra la mayor actividad ciclónica.

La temporada de huracanes 2026 en México tendrá fechas oficiales de inicio distintas según la cuenca oceánica. / iStock

¿Cuántos huracanes se esperan este año?

A diferencia del año pasado, cuando la actividad fue superior al promedio, especialistas estiman que en la cuenca del Atlántico la temporada podría estar “por debajo del promedio”.

Se prevé la formación de:

  • Entre 9 y 13 tormentas tropicales

  • De ellas, entre 4 y 6 podrían convertirse en huracanes

  • Y hasta 3 podrían alcanzar categorías mayores

Sin embargo, autoridades recuerdan que no se necesita una temporada muy activa para que haya afectaciones graves, ya que basta con que un solo sistema toque tierra en zona poblada para generar daños importantes.

Los huracanes pueden generar lluvias intensas, inundaciones y fuertes rachas de viento. / iStock

Es importante subrayar que se trata de información preliminar, por lo que los pronósticos podrían modificarse conforme se acerque la temporada y evolucionen las condiciones atmosféricas.

¿Cuáles serán los nombres oficiales de los huracanes en 2026?

Según información del Centro Nacional de Huracanes (NHC), los sistemas del Atlántico tendrán 21 nombres asignados en caso de formarse ciclones, entre ellos:

Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

En el Pacífico, los nombres asignados serán:

Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernán, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

La temporada ciclónica se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026. / iStock

Estos listados forman parte del protocolo internacional de identificación de ciclones y también pueden modificarse si así lo determinan las autoridades meteorológicas.

