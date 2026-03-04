Mundial 2026: Selección de Iraq enfrenta complicaciones de cara al repechaje por conflicto armado con Irán

Las esperanzas de Iraq de clasificar a la Copa del Mundo 2026 se han visto afectadas por la guerra con Irán, ya que los jugadores no pueden obtener visas para el torneo de reclasificación a celebrarse en México. Además, el entrenador del equipo está varado en los Emiratos Árabes Unidos.

“Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro entrenador, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos”, declaró la federación iraquí de fútbol en un comunicado publicado en redes sociales este miércoles 4 de marzo. “Además, varias embajadas permanecen cerradas, lo que impide que varios jugadores profesionales, personal técnico y médico obtengan visas de entrada a México”, añade el texto.

Director técnico de la Selección de Iraq, Graham Arnold, durante un partido | AP

Iraq mantiene comunicación constante con la FIFA

Iraq tiene previsto jugar contra Bolivia o Surinam en Monterrey, México, el 31 de marzo por uno de los dos últimos lugares de clasificación para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque falta poco más de dos semanas para dicho compromiso, por ahora reina la incertidumbre con respecto a la situación de los Leones de Mesopotamia.

Emiratos Árabes Unidos no pudo mantener la ventaja ante Iraq en las eliminatorias de la AFC| X: @UAEFNT

La Asociación de Futbol de Iraq afirmó estar en constante comunicación con la FIFA sobre los preparativos para la participación de la selección nacional en el partido. Añadió que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) también está al tanto de cualquier evolución relacionada con la situación del equipo.

"La directiva del equipo aclara que continúa en comunicación con la FIFA sobre los preparativos para la participación de la selección en la repesca intercontinental, dadas las recientes novedades en materia de seguridad en Oriente Medio. La FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol están al tanto de cualquier novedad relacionada con la situación de nuestro equipo", señala el texto compartido.

Iraq y Emiratos Árabes Unidos se enfrentaron en un partido apretado en las eliminatorias | X: @UAEFNT

¿Cómo llegó Iraq al repechaje del Mundial 2026?