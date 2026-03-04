Frases para carteles del 8M: ideas para llevar a la marcha del Día Internacional de la Mujer

Con la llegada del 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres en México y en distintas partes del mundo se preparan para salir a las calles en marchas y manifestaciones que buscan visibilizar la lucha por la igualdad, la justicia y el fin de la violencia de género.

Uno de los elementos más representativos de estas movilizaciones son los carteles con frases feministas, mensajes que las participantes llevan durante las protestas para expresar sus demandas, denunciar injusticias o mostrar solidaridad con las víctimas de violencia.

Las frases en carteles se han convertido en una de las formas más visibles de protesta durante las marchas del 8M./ AP

A lo largo de los años, estas consignas se han convertido en símbolos del movimiento feminista, ya que muchas de ellas reflejan el hartazgo ante la violencia contra las mujeres, así como la exigencia de cambios sociales y legales que garanticen una vida libre de violencia.

Entre los mensajes que suelen verse en las marchas destacan frases que apelan a la justicia, la memoria de las víctimas y la exigencia de derechos. Algunas de las más utilizadas incluyen “Ni una menos”, “Vivas nos queremos” y “Si tocan a una, respondemos todas”, consignas que se han popularizado en protestas feministas en distintos países.

¿Qué frases se pueden escribir en un cartel para la marcha del 8M?

Las frases que aparecen en los carteles durante la marcha del 8M suelen ser breves pero contundentes. Muchas buscan denunciar la violencia de género, recordar a las víctimas de feminicidio o exigir igualdad de derechos.

Entre los mensajes que suelen utilizarse están: “Nos sembraron miedo, nos crecieron alas”, “No es exageración, es violencia”, “No estamos todas, nos faltan muchas” y “La lucha sigue hasta que todas seamos libres”.

Mujeres preparan carteles con consignas feministas para participar en la marcha del Día Internacional de la Mujer./ AP

También existen consignas que apelan a la sororidad y a la unión entre mujeres, destacando la importancia del apoyo colectivo dentro del movimiento feminista.

¿Por qué los carteles son importantes en la marcha del 8M?

Los carteles se han convertido en una herramienta fundamental dentro de las manifestaciones feministas, ya que permiten a las participantes expresar de forma visible sus demandas y reflexiones sobre la desigualdad de género.

Además de ser una forma de protesta, estos mensajes también funcionan como un medio para generar conversación social sobre temas como los feminicidios, la violencia de género, la discriminación y la falta de acceso a la justicia.

Mensajes como “Ni una menos” y “Vivas nos queremos” son comunes en las manifestaciones del 8 de marzo./ AP