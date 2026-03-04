Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Gobierno de EU: “La capacidad de garantizar un Mundial seguro y exitoso se está viendo obstaculizada”

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó sobre la detención del mexicano / Redes Sociales
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:05 - 04 marzo 2026
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habló sobre las complicaciones que afronta el país

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, lanzó una advertencia sobre posibles riesgos de seguridad de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual se celebrará en conjunto entre Estados Unidos, México y Canadá, con 78 partidos y la final en Nueva Jersey.

La falta de presupuesto, el foco del debate

Durante una comparecencia en el Senado de Estados Unidos, Noem relacionó la falta de financiamiento al DHS, donde más de 100 mil empleados trabajan sin recibir salario y sin los recursos completos para garantizar la seguridad del Mundial. 

Esto se traduce en un menor despliegue de recursos de seguridad para el evento mundialista, advirtiendo que la incapacidad de resolver la disputa presupuestaria podría afectar la preparación y protección durante el torneo.

“La capacidad de garantizar un Mundial seguro y exitoso también se está viendo obstaculizada”, afirmó la funcionaria, señalando que esta situación podría poner en riesgo uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana alista un megaoperativo / FB: @PoliciaCDMX

Polémica política entre demócratas y republicanos

Durante su intervención, Noem acusó a legisladores demócratas de mantener al departamento “como rehén” debido a la falta de consenso sobre el presupuesto, lo que ha generado un impasse político en Washington que afecta directamente la planificación de seguridad del torneo.

Este desencuentro llega en momentos en que las autoridades de seguridad y los comités organizadores de las sedes deben coordinar operativos tanto para proteger los estadios como a los millones de visitantes que se esperan durante el Mundial, que inicia en junio de 2026.

Las nuevas reglas entran en vigor durante el Mundial 2026 | MexSport

Desafíos y respuestas de coordinación

Aunque Noem hizo sonar las alarmas, expertos y autoridades locales han insistido en que la seguridad es una prioridad y que existen sistemas de cooperación entre agencias federales, estatales y municipales para garantizar que el torneo se desarrolle sin contratiempos.

A su vez, organismos vinculados con las ciudades sede han advertido sobre la necesidad de financiamiento adicional para cubrir gastos operativos y de seguridad, un tema que ha generado debate entre los gobiernos locales y la administración federal estadounidense.

México será sede del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá/FIFA l X:miseleccionmx
