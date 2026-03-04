Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20

Paulo Victor con América l Imago 7
Daniel Estrada Navarrete 12:17 - 04 marzo 2026
Paulo Victor será el nuevo director técnico de la Selección de Brasil Sub 20 y de la Selección Preolímpica. Tras semanas de negociaciones e interés por parte de la Confederación Brasileña de Futbol, finalmente se hizo oficial la llegada de Paulo, para así ya no formar parte del cuerpo técnico de André Jardine.

Sin embargo, la estancia de Paulo en Coapa aún no terminará. A pesar de ser nombrado nuevo DT de Brasil Sub-20, el ahora estratega permanecerá en el equipo de André Jardine hasta el final de la temporada actual. Por lo tanto, el cuerpo técnico brasileño aún asegura estar unido para encarar lo que resta del Clausura 2026 y la CONCACAF Champions Cup.

Dirigirá en Fecha FIFA y asumirá el nuevo ciclo olímpico

Aun así, Paulo Victor dirigirá al combinado brasileño Sub 20 en la próxima Fecha FIFA. Y cuando finalice la campaña actual, tomará de lleno el rol de seleccionador con Brasil, con la encomienda de encarar el próximo ciclo del Sudamericano, la Copa del Mundo Sub-20 y los Juegos Olímpicos.

Paulo Victor, con apenas 38 años de edad, llegó al futbol mexicano como auxiliar técnico de André Jardine en 2023. En este periodo, Andre y Paulo consiguieron con América el histórico tricampeonato de Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), además de la Campeones Cup y un Campeón de Campeones.

Jugadores de América, en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT
Paulo Victor y su nuevo reto con la Selección de Brasil sub 20

En esta nueva etapa de Paulo Victor como director técnico, Lucas Andrade se le unirá como auxiliar. El entrenador dirigió la Sub-20 del Palmeiras, con la que obtuvo el Brasileirao Sub-20 en 2024 y 2025. También formó parte del equipo campeón del Sudamericano Sub-17 en 2023. Andrade concluirá su participación en la Libertadores Sub-20, programada del 7 al 22 de marzo en Ecuador, antes de reportar con la Selección.

La designación de ambos entrenadores forma parte de la estrategia de la CBF para buscar los principales títulos de la categoría y la tercera medalla de oro olímpica. Cabe recordar que Paulo Victor integró el cuerpo técnico que obtuvo el bicampeonato en Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como auxiliar de Jardine.

Trayectoria de Paulo Victor

Paulo Victor inició su carrera en 2013 en las fuerzas básicas del Novorizontino y en 2015 se incorporó al Palmeiras Sub-15. En 2017 asumió la Selección Sub-15 y conquistó el Sudamericano en 2019. Posteriormente, dirigió la Sub-17 antes de integrarse al proyecto olímpico que logró la medalla de oro en Tokio.

En 2021 tomó la Sub-20 del Palmeiras, donde obtuvo el Paulista Sub-20, la Copinha en 2022 y 2023, así como el Brasileirao y la Copa de Brasil Sub-20 en 2022. En ese proceso participó en la formación de futbolistas como Estêvão y Endrick, quienes después dieron el salto al primer nivel.

CF America
