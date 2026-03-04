Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Veto a americanistas? Gallos de Querétaro toman medidas ante reventa de abonos

Afición del América I IMAGO7
Rafael Trujillo 21:56 - 03 marzo 2026
La directiva de Gallos anunció medidas preventivas para garantizar la seguridad en el Estadio Corregidora

Gallos de Querétaro recibirá a Club América este fin de semana en el partido correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX. Con los boletos ya disponibles para los aficionados, el club local anunció una serie de medidas preventivas relacionadas con la reventa de abonos, lo que generó dudas entre seguidores del equipo visitante sobre un posible veto en su contra.

La directiva de Gallos informó que la decisión se tomó con base en lineamientos de seguridad y en coordinación con las autoridades, de cara al encuentro que se disputará en el Estadio Corregidora frente al América, correspondiente al Clausura 2026.

El Estadio La Corregidora antes de un partido | MEXSPORT

Medida preventiva por criterios de seguridad

A través de un comunicado oficial, el club explicó el alcance de la determinación y los motivos que la respaldan. “Con el objetivo de salvaguardar la seguridad, el orden y el adecuado desarrollo del partido programado para este sábado en el Estadio Corregidora frente al América, el Club informa: En apego a los lineamientos de seguridad establecidos por las autoridades, el Club se reserva el derecho de cancelar cualquier BonoGallo y/o boleto adquirido en preventa que sea identificado para afición visitante”.

El documento detalla que, en caso de detectarse estas situaciones, “se aplicarán los protocolos correspondientes para su cancelación, de acuerdo con la normativa vigente y las disposiciones operativas del inmueble”. Asimismo, el club subrayó que “esta medida tiene carácter preventivo y responde exclusivamente a criterios de seguridad”, y concluyó agradeciendo “la comprensión y colaboración de nuestros abonados”.

Estadio Corregidora, Querétaro | IMAGO7

Desde la institución se precisó que la acción no está dirigida de manera general contra aficionados del América, sino contra prácticas de reventa detectadas en los días previos al partido.

Prevención por reventa, no anti Americanistas

Según comenta Carlos Ponce de León, esta medida de Querétaro no es que no dejarán pasar aficionados del América en el duelo de este sábado en La Corregidora de Querétaro, sino que Gallos está protegiéndose ante la reventa del abonos para porras visitantes.

En la preventa a abonados de entradas para el juego contra las Águilas, la directiva de Querétaro y la Policía Cibernética Preventiva, detectaron a un personaje que ‘rentó’ abonos para adquirir entradas antes de la venta general y las ofrecía en redes a barras azulcrema. La policía Estatal actuó y detuvo al sujeto con más de 70 boletos para el partido.

El abonado del Querétaro sí podrá entrar con sus poseedores de boletos comprados con jerseys del América (si es el dueño del abono).

Afición del América | MEXSPORT

Con estas acciones, Gallos de Querétaro busca mantener el orden y el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para el encuentro, reiterando que las medidas están enfocadas en evitar la reventa irregular y no en impedir el acceso de aficionados visitantes que acudan de manera legítima al partido.

Lo Último
22:09 Host City Ciudad de México para el Mundial 2026
22:06 ¡No perdonan! Antonio Mohamed es abucheado en su visita a CU
21:58 Premios Oscar 2026: fecha, nueva categoría y lista completa de nominados
21:56 ¿Veto a americanistas? Gallos de Querétaro toman medidas ante reventa de abonos
21:53 ¡Un desastre! Polémico arbitraje mancha triunfo del Cruz Azul sobre Santos Laguna
21:21 ¡El líder 'asalta' la comarca! Cruz Azul gana para asegurar el liderato y hunde más a Santos en el Estadio TSM
21:20 América vs FC Juárez: ¿Cuándo y por dónde ver la jornada 9 de la Liga MX?
21:12 Pachuca vuelve a la senda del triunfo a costa del Necaxa
20:49 Fallece expresidente de la Federación Mexicana de Futbol
20:45 Ticketmaster lanza nuevo boleto digital antifraude: qué cambia y cómo funciona
Futbol A 100 días del Mundial, expertos dan su alineación ideal de la Selección Mexicana
Futbol México, único país en la historia en ser sede de tres Mundiales
Futbol ¿Huyó de Arabia Saudí? El avión privado de Cristiano Ronaldo salió del país en plena noche
Futbol Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026
Futbol A 100 días del Mundial, ¿cómo van los preparativos en Monterrey?
Futbol Guadalajara lista para recibir la "fiesta más mexicana" en la Copa del Mundo
