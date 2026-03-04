¿Veto a americanistas? Gallos de Querétaro toman medidas ante reventa de abonos

Gallos de Querétaro recibirá a Club América este fin de semana en el partido correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX. Con los boletos ya disponibles para los aficionados, el club local anunció una serie de medidas preventivas relacionadas con la reventa de abonos, lo que generó dudas entre seguidores del equipo visitante sobre un posible veto en su contra.

La directiva de Gallos informó que la decisión se tomó con base en lineamientos de seguridad y en coordinación con las autoridades, de cara al encuentro que se disputará en el Estadio Corregidora frente al América, correspondiente al Clausura 2026.

Medida preventiva por criterios de seguridad

A través de un comunicado oficial, el club explicó el alcance de la determinación y los motivos que la respaldan. “Con el objetivo de salvaguardar la seguridad, el orden y el adecuado desarrollo del partido programado para este sábado en el Estadio Corregidora frente al América, el Club informa: En apego a los lineamientos de seguridad establecidos por las autoridades, el Club se reserva el derecho de cancelar cualquier BonoGallo y/o boleto adquirido en preventa que sea identificado para afición visitante”.

El documento detalla que, en caso de detectarse estas situaciones, “se aplicarán los protocolos correspondientes para su cancelación, de acuerdo con la normativa vigente y las disposiciones operativas del inmueble”. Asimismo, el club subrayó que “esta medida tiene carácter preventivo y responde exclusivamente a criterios de seguridad”, y concluyó agradeciendo “la comprensión y colaboración de nuestros abonados”.

Desde la institución se precisó que la acción no está dirigida de manera general contra aficionados del América, sino contra prácticas de reventa detectadas en los días previos al partido.

Prevención por reventa, no anti Americanistas

Según comenta Carlos Ponce de León, esta medida de Querétaro no es que no dejarán pasar aficionados del América en el duelo de este sábado en La Corregidora de Querétaro, sino que Gallos está protegiéndose ante la reventa del abonos para porras visitantes.

En la preventa a abonados de entradas para el juego contra las Águilas, la directiva de Querétaro y la Policía Cibernética Preventiva, detectaron a un personaje que ‘rentó’ abonos para adquirir entradas antes de la venta general y las ofrecía en redes a barras azulcrema. La policía Estatal actuó y detuvo al sujeto con más de 70 boletos para el partido.

Derivado de un ciberpatrullaje por parte de la Policía Cibernética Preventiva, oficiales de la #SSPMQ aseguraron a un masculino por reventa de boletos para un evento deportivo.

El abonado del Querétaro sí podrá entrar con sus poseedores de boletos comprados con jerseys del América (si es el dueño del abono).

