Contra

Festival Noche de Primavera 2026: sedes, artistas y el Gran Baile Sonidero en el Zócalo

Los eventos son para toda la familia y son totalmente gratuitos / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 22:20 - 03 marzo 2026
La CDMX se llenará de música gratis en 20 sedes con 450 artistas y 18 invitados internacionales

La Ciudad de México se prepara para una de sus fiestas culturales más grandes del año. El Festival Noche de Primavera 2026 convertirá a la capital en un escenario abierto el sábado 21 y domingo 22 de marzo, con conciertos gratuitos en plazas, monumentos y espacios públicos.

Organizado por el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Cultura, el festival reunirá 75 grupos, 450 artistas y 18 invitados internacionales, con una programación que va del rock clásico al techno, del hip hop a la ópera y del reggae al metal.

“Como ya es tradición, la Noche de Primavera de este año tiene la escenografía natural más hermosa que puede tener una ciudad: las jacarandas que florean. (...) El objetivo de la Noche de Primavera es recuperar las calles, el espacio público y la noche para la convivencia, promoviendo la fiesta, la música, la fiesta libre y segura”, expresó Ana Francis López.
El Zócalo de la CDMX será una de las sedes para recibir a miles de asistentes / Redes Sociales

¿Dónde será la Noche de Primavera 2026?

El corazón del festival estará en el Centro Histórico, con sedes como:

  • Monumento a la Revolución

  • Plaza Manuel Tolsá

  • Dr. Mora

  • Kiosco Alameda

  • Terraza del Museo del Estanquillo

  • Monumento a Beethoven

  • Zócalo capitalino

Además, regresará La Cañada en Los Dinamos, que en 2025 fue una de las sedes más concurridas.

De los más esperado, es el baile con varios sonideros que ponen a todos a raspar la pista / Redes Sociales

Zócalo: Gran Baile de Sonideros y Sonideras

El sábado 21 de marzo, el Zócalo será sede del 4to Gran Baile de Sonideros y Sonideras, de 12:00 a 24:00 horas. Participarán 12 proyectos seleccionados por sorteo, entre ellos:

Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor, Sonido Gallito, Sonido Bongonee, Fiesta Tropical, Sonido ErreStar, Sonido 69, Sonido del amor, Sonido Gatubela, El junior ritmo y sorpresa, Alis Pedraza la Sabanera, Sonido Rumbero, Sonido Superestrella y Sonido Fostermanía.

Habrá invitados de la comunidad migrante en Estados Unidos y un homenaje especial a Sonido Cóndor por su trayectoria.

El rock también estará presente con artistas internacionales / Redes Sociales

Rock, electrónica, rave y ópera: así se repartirá el cartel

El Monumento a la Revolución vibrará con rock clásico junto a Los Lobos (EUA), Cecilia Toussaint, Kerigma y Meme del Real. En Plaza Manuel Tolsá sonará la electrónica con Sickick (Canadá) y DJs de Marruecos, Filipinas y Corea.

El Monumento a Beethoven será territorio alternativo con La Tremenda Korte, Santiago Motorizado (Argentina) y Black Panthera (Brasil). Mientras tanto, en La Cañada en Los Dinamos habrá rave y campamento de 16:00 horas hasta las 6:00 de la mañana, con house y techno.

Domingo 22: “Cuícatl, la ciudad que suena”

Para descentralizar la fiesta, el domingo se realizará el programa “Cuícatl, la ciudad que suena” en 14 sedes de distintas alcaldías. Participarán 25 grupos, 12 con fuerte presencia femenina y 7 internacionales, con géneros como jazz, reggae, ska, pop, hip hop y reggaetón.

“Cuícatl: la ciudad que suena” es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, que lleva música en vivo al espacio público de manera gratuita, con el fin de apoyar a talento emergente y llevar cultura a todos los rincones de la capital.

Para conocer todas las actividades de la Secretaría de Cultura capitalina consulta la Cartelera de la Ciudad de México (https://cartelera.cdmx.gob.mx/) y las redes sociales de la Secretaría de Cultura: Facebook, X, Instagram y YouTube.

