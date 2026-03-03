¿Huyó de Arabia Saudí? El avión privado de Cristiano Ronaldo salió del país en plena noche

Riad, donde Cristiano Ronaldo -jugador de Al-Nassr de la Saudi Pro League- reside con su pareja Georgina Rodríguez y sus cinco hijos, ha sido blanco de bombardeos iraníes mientras los combates entran en su cuarto día. La embajada estadounidense en la capital saudí fue alcanzada por dos drones durante la noche y medios estatales iraníes afirman que el edificio del comando y el cuartel general en Bahréin también fueron destruidos.

Cristiano Ronaldo entrenando con Al Nassr | @AlNassrFC_EN

Ciudadanos extranjeros están abandonando masivamente Oriente Medio y en internet han aparecido detalles sobre el vuelo del avión de Ronaldo hacia Madrid. Datos de servicios de seguimiento de vuelos muestran que el avión 'Bombardier Global Express' cubrió la ruta a la capital española en casi siete horas. El lujoso avión privado despegó a las 20:00 horas y aterrizó poco antes de la 1:00 de la madrugada. Usuarios en redes han compartido la trayectoria del avión de Ronaldo, que voló sobre Egipto y el mar Mediterráneo antes de llegar a España.

Cristiano Ronaldo's private jet is departing from Saudi Arabia to Madrid after an Iranian drone attack on the US embassy in Riyadh, - The Sun pic.twitter.com/Hsfd0W1ru9 — Sprinter Press (@SprinterPress) March 3, 2026

El Departamento de Estado de EE. UU. ha instado a los estadounidenses a abandonar más de una decena de países de Oriente Medio debido a riesgos de seguridad. A todos los que se encuentran al este de Egipto se les ha dicho que se marchen, y se ha observado que un gran número de vuelos a Riad dieron la vuelta durante la noche, mientras miles de ciudadanos extranjeros intentan desesperadamente escapar de la zona de guerra.

La imagen satelital muestra los daños luego de un ataque con drones a una refinería en Ras Tanura, Arabia Saudí | AP

Un avión de 61 millones de libras

En 2024, Ronaldo vendió su avión 'Gulfstream G200', que había comprado por 16 millones de libras en 2015, y adquirió un nuevo 'Bombardier Global Express 6500' valorado en la asombrosa cifra de 61 millones de libras. El modelo completamente negro puede albergar hasta 15 pasajeros y cuenta con varias estancias, incluyendo una zona de asientos con mesas y sofás, una suite con cama de matrimonio y un baño separado con ducha.

El avión está personalizado con su logo y una silueta que celebra un gol de manera característica, y la semana pasada fue utilizado por Georgina Rodríguez para un viaje a Milán. Ella compartió una foto del viaje en Instagram con sus 72 millones de seguidores. Sin embargo, de momento no ha compartido ninguna actualización sobre la situación de su familia.

Cristiano Ronaldo en celebración de gol con Al Nassr | AP

Ronaldo, quien en el club Al-Nassr de la Saudi Pro League gana la astronómica cifra de 488 mil 000 libras diarias, se encuentra actualmente lesionado. Se vio obligado a abandonar el campo durante la victoria del Al-Nassr por 3-1 sobre el Al-Fayha el sábado pasado y ahora existe preocupación sobre la gravedad de su problema muscular, dado que el Mundial 2026 se acerca.

A pesar de todo, el partido de Cuartos de Final de la Liga de Campeones Asiática 2 del Al-Nassr contra el Al-Wasl ha sido pospuesto debido a la escalada de violencia en Oriente Medio. Israel y EE. UU. han lanzado ataques combinados contra Irán, matando al líder supremo Ali Jamenei. Irán ha respondido con ataques en toda la región, y hasta ahora han muerto seis soldados estadounidenses, mientras que 18 han resultado heridos.

Cristiano Ronaldo recibiendo atención médica | @CRonaldoNews

Cristiano Ronaldo sigue entrenando con Al-Nassr

Ante la escalada del rumor de su salida de Arabia Saudí, el reportero italiano Fabrizio Romano señaló que se trata de una notica falsa y que es información muy equivocada. Detalló que el jugador, luego de las molestias que presentó el fin de semana, ya está entrenando con el club, el cual incluso compartió imágenes del portugués en la práctica del día.

House of Nassr 📍 pic.twitter.com/QQHynKaaXC — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026