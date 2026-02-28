Verificación de edad requerida
Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
Victoria para Al Nassr ante Al Feiha en la jornada 24 de la Primera División de Arabia Saudita. Sin embargo, la nota la dio Cristiano Ronaldo, quien falló una pena máxima para el equipo líder de la competencia.
Bouschal abrío la primera jugada del partido y tras controlar el balón desde medio campo, no se animó a soltar el disparo dejando el balón a Joao Félix cuyo remate fue bloqueado por la defensa del Al Feiha.
De ahí vino la primera oportunidad para Al Nassr en una jugada de tiro de esquina, donde tiraron a Mohamed Simakan y el árbitro marcó la pena máxima que cobraría el ídolo Cristiano Ronaldo.
Desde los once pasos el astro portugués se preparó para cobrar el penalti en favor de los amarillos. Mirada fija, suspiro fuerte y con un poco de pausa le pegó al balón, pero se fue desviado a primer palo.
Tras la falla de CR7 y varios intentos fallidos por parte de Coman y la línea ofensiva de Al Nassr. Un tiro de esquina por parte de Remeseiro puso a temblar al conjunto de Ronaldo, el disparo pasó rozando el travesaño.
Casi por concluir la primera mitad vino un ataque de Al Feiha un disparo que fue desviado por Alamri y puso el 1-0 por autogol.
Regresando del medio tiempo Mosquera se vistió de héroe al parar un disparo de media distancia de Cristiano Ronaldo elevado hacia primer poste.
Coordinación tremenda entre Coman y Sadio Mané, el primero le puso un pase al centro con portería sola y el segundo solo disparó para poner el empate para Al Nassr.
¿Quién se llevó el gol de la noche?
Joao Félix se mandó el gol que se llevó la noche: un disparo desde media luna que primero pegó en el poste y rebotó en Mosquera, gol para los amarillos. Al Hamdan que entró de cambio por Cristiano metió el tercer gol.