Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | AP
Jorge Armando Hernández 16:57 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El astro portugués falló un tiro desde los once pasos a pesar de la victoria de su equipo

Victoria para Al Nassr ante Al Feiha en la jornada 24 de la Primera División de Arabia Saudita. Sin embargo, la nota la dio Cristiano Ronaldo, quien falló una pena máxima para el equipo líder de la competencia.

Cristiano Ronaldo | AP

Bouschal abrío la primera jugada del partido y tras controlar el balón desde medio campo, no se animó a soltar el disparo dejando el balón a Joao Félix cuyo remate fue bloqueado por la defensa del Al Feiha.

De ahí vino la primera oportunidad para Al Nassr en una jugada de tiro de esquina, donde tiraron a Mohamed Simakan y el árbitro marcó la pena máxima que cobraría el ídolo Cristiano Ronaldo.

Al Nassr tras derrotar al Arkadag en la Liga de Campeones de la AFC I X:@AlNassrFC_EN

Desde los once pasos el astro portugués se preparó para cobrar el penalti en favor de los amarillos. Mirada fija, suspiro fuerte y con un poco de pausa le pegó al balón, pero se fue desviado a primer palo.

Tras la falla de CR7 y varios intentos fallidos por parte de Coman y la línea ofensiva de Al Nassr. Un tiro de esquina por parte de Remeseiro puso a temblar al conjunto de Ronaldo, el disparo pasó rozando el travesaño.

Casi por concluir la primera mitad vino un ataque de Al Feiha un disparo que fue desviado por Alamri y puso el 1-0 por autogol.

Regresando del medio tiempo Mosquera se vistió de héroe al parar un disparo de media distancia de Cristiano Ronaldo elevado hacia primer poste.

Coordinación tremenda entre Coman y Sadio Mané, el primero le puso un pase al centro con portería sola y el segundo solo disparó para poner el empate para Al Nassr.

¿Quién se llevó el gol de la noche?
Joao Felix y CR7 brillaron en la goleada de su equipo | X: @AlNassrFC

Joao Félix se mandó el gol que se llevó la noche: un disparo desde media luna que primero pegó en el poste y rebotó en Mosquera, gol para los amarillos. Al Hamdan que entró de cambio por Cristiano metió el tercer gol.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Al Nassr FC
Últimos videos
Lo Último
17:47 Interesting! Chicharito ahora da consejos en inglés en sus redes sociales
17:47 Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
17:25 ¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
17:16 Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
16:57 Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
16:55 Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"
16:54 Inter de Milán vence cómodamente Genoa; Johan Vásquez jugó todo el partido
16:46 Xavi Hernández estampa firma para Víctor Font a horas del cierre de elecciones en el Barça
16:44 Pirelli cancela test de Fórmula 1 en Bahréin por la tensión en Medio Oriente
16:28 Esposo de Alejandra de la Vega, presidenta de Juárez, presentó problemas de salud en el duelo ante Atlas
Tendencia
1
Empelotados Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
2
Empelotados El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
3
Futbol Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga
4
Otros Deportes Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
5
Empelotados ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa
Te recomendamos
Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO 7
Empelotados
28/02/2026
Interesting! Chicharito ahora da consejos en inglés en sus redes sociales
Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
Futbol
28/02/2026
Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
Lucha
28/02/2026
¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
Futbol
28/02/2026
Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
Futbol
28/02/2026
Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"
Contra
28/02/2026
Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"