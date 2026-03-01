Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
“¡YO ESTOY LISTA!”: Regina Tarin emociona tras su triunfo en UFC

Regina Tarin emocionada tras su victoria | Captura de pantalla de @UFC
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:20 - 28 febrero 2026
A los 21 años, la mexicana levanta la voz y deja claro que quiere más.

La tarde fue redonda para Regina Tarin, pero lo más potente no solo estuvo dentro del octágono, sino en sus palabras después de su victoria en su debut con la UFC.

La joven mexicana con hambre de gloria

Con apenas 21 años, la peleadora mexicana tomó el micrófono y, visiblemente emocionada, dejó un mensaje que conectó directo con la afición:

“Solamente quiero agradecerle a mi familia, a mi gente, a mi México, a UFC. Tengo 21 años, soy humilde, voy a trabajar, a mejorar junto con mi equipo, así que llámenme cuando quieran, tres días, dos días, lo que quieran… ¡YO ESTOY LISTA!”

“Estoy cumpliendo mi sueño”

La victoria representó mucho más que una mano levantada. Para Tarin, fue la confirmación de años de disciplina y sacrificio.

“Yo solo pienso que esto es un sueño; trabajo todos los días, rezo todos los días, me sacrifico todos los días. Por cumplir mi sueño, que hoy lo estoy cumpliendo frente a todos ustedes”.

Entre aplausos y emoción, Regina dejó claro que su historia apenas comienza. Juventud, hambre y mentalidad firme: la mexicana no solo ganó una pelea, ganó reflectores… y lanzó un aviso contundente a la división. 

