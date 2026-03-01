Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Basquetbol

¡Histórico! Por primera vez, IPN vs. UNAM se jugará en la Arena Ciudad de México

Previa del juego IPN vs. UNAM | Imagen de Deporte UNAM
Previa del juego IPN vs. UNAM | Imagen de Deporte UNAM
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:03 - 28 febrero 2026
Por primera vez en la historia, un juego de básquetbol universitario mexicano estará en un escenario digno de la NBA.

Los Capitanes, con el fin de contribuir al fortalecimiento del ecosistema del básquetbol universitario en el país, abrirán su casa, la Arena Ciudad de México, para el juego entre Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Muestran su compromiso con el crecimiento del básquetbol en México

Este juego reúne las instituciones deportivas más emblemáticas del país, siendo una de las rivalidades históricas del deporte universitario mexicano, pero en esta ocasión los equipos tendrán la oportunidad de dejarlo todo en un recinto calibre NBA: jugarán en la casa de Capitanes y de la NBA G League en México.

La Arena Ciudad de México se vistió de gala | OSCAR RAMÍREZ

Esta iniciativa forma parte de los Capitanes por México, un proyecto completamente enfocado en impulsar a jugadores mexicanos, para ayudar a su transición del deporte colegial al profesional, ampliando para que el talento nacional continúe su desarrollo dentro del nivel más competitivo.

Previa del juego IPN vs. UNAM | Imagen de Deporte UNAM
Previa del juego IPN vs. UNAM | Imagen de Deporte UNAM

¿Cuándo sucederá este partido? 

El juego se realizará el próximo martes 3 de marzo; el IPN y la UNAM saldrán primero a la cancha (15:00 horas), después el encuentro entre Capitanes y Noblesville Boom de la NBA G League (20:00 hrs), por lo que todos los aficionados podrán disfrutarlo como previa al gran juego. Ambos juegos estarán incluidos para toda la Familia Capitán que cuente con boleto para el partido. Las puertas de la arena abrirán a partir de las 13:00 horas y se espera una asistencia de más de 10 mil personas.

Capitanes se coloca con récord de 1-3 | X: @CapitanesCDMX
