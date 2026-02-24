¿Invicto en riesgo? Pumas solo ha ganado tres partidos en el Estadio Caliente

El invicto de Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX genera buenas sensaciones en su camino a la Liguilla, pues en siete fechas el equipo ha ido de menos a más y ha demostrado tener la capacidad para competir con rivales difíciles de vencer. Efraín Juárez se ha hecho experto en romper malas rachas en Universidad Nacional, y tiene la oportunidad de cortar una más en la Jornada 8.

Jugadores de Pumas en celebración de gol en el partido contra Rayados | IMAGO 7

Los del Pedregal viajan a la frontera para enfrentar a Xolos de Tijuana, una plaza que les ha costado históricamente, al registrar únicamente tres victorias, además de la misma cantidad de empates y nueve derrotas. Dicha estadística pone en riesgo la racha invicta que arrastra el grupo de Efraín Juárez.

¿Cuáles son las tres victorias de Pumas en Tijuana?

Fue en el Apertura 2015 el torneo en el que por primera vez Pumas venció a Tijuana (1-2) en el Estadio Caliente, casi cuatro años después de que el equipo fronterizo ascendió a la Liga MX. La segunda llegó en el Apertura 2018 (0-1) y la más reciente ocurrió en el Apertura 2023 con un resultado de 2-3.

Una de las claves del Estadio Caliente para ser una plaza difícil es su cancha sintética, pues los rivales no están acostumbrados al ritmo de juego en esas condiciones y normalmente sufren para desplegar su mejor futbol en la frontera.

El último antecedente en la frontera tampoco favorece a Pumas; en el Clausura 2025, Xolos se llevó el triunfo con un marcador de 4-2 en el Estadio Caliente. Cabe señalar que en esa derrota, el entrenador de Universidad Nacional todavía era Gustavo Lema.

Adalberto Carrasquilla e Ignacio Pussetto en lamento en la visita de Pumas a Tijuana en el Clausura 2026 | IMAGO 7

La actualidad de cada equipo es muy distinta, con unos Pumas que han sorprendido en el arranque de torneo al situarse en tercer lugar de la tabla con 15 puntos, a tres del líder, Chivas y a uno del segundo puesto, Cruz Azul. Con cuatro victorias y tres empates, Universidad Nacional se ha colocado en ese peldaño.

Por otro lado, Tijuana solo ha podido ganar un encuentro en lo que va del Clausura 2026. Esto ocurrió en la Jornada 2 ante Querétaro, con un marcador de 1-2; los demás resultados de Xolos han sido cinco empates y una derrota para colocarse en el puesto 11 con ocho puntos.

Ramiro Árciga y Kevin Castañeda en festejo de gol en el partido de Tijuana ante Mazatlán | IMAGO 7

La estadística favorece a Xolos, sin embargo, la actualidad pone a Pumas en un gran lugar para ilusionarse con una victoria que lo mantenga con la racha invicta, además de sumar tres puntos más que lo afiance en la parte alta de la tabla, previo a iniciar con la parte más dura del calendario.

Efraín Juárez, experto en romper malas rachas