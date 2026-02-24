Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

"¡Lo están crucificando! Él no es racista": Presidente del Benfica respalda a Gianluca Prestianni

Rui Costa es el nuevo presidente del Benfica | ESPECIAL
Jorge Armando Hernández 11:08 - 24 febrero 2026
Tras la suspensión provisional del argentino previo al duelo de Vuelta ante Real Madrid, Rui Costa dio declaraciones en favor de su jugador

Rui Costa, presidente del Benfica, llegó al aeropuerto de Madrid previo al duelo entre los merengues y lusitanos para clasificar a los Octavos de Final de UEFA Champions League. Al arribar dio declaraciones con respecto al caso Prestianni-Vinicius.

Prestianni viendo de lejos el festejo de Vini | AP

Es obvio que esta situación es incómoda para todos. Es incómoda para el Club, es incómoda para el jugador, que está siendo crucificado. Y les aseguro que no es un jugador racista, si no, no representaría al Benfica

Rui Costa de igual forma reafirmo en declaraciones para el medio 'A Bola' que es lo correcto apelar la decisión por parte de la UEFA debido a que no se ha probada nada en la investigación. Aún se espera la decisión final de la entidad.

Rui Costa habló tras llegar al aeropuerto de Madrid

Entendemos que no se ha probado nada y, por lo tanto, no justifica la ausencia del jugador en este partido

El presidente del conjunto lusitano fue cuestionado sobre su expectativa del partido y si para él es posible lograr una remontada. El directivo recordó el encuentro ante el conjunto merengue en la jornada 8 de la Fase de Liga cuando lograron vencer a los blancos 4-2 con un gol de último momento del guardameta Anatoli Trubin.

Por otro lado, el técnico madridista Álvaro Arbeloa confirmó por medio de una conferencia de prensa que el francés Kylian Mbappé estará disponible para jugar la vuelta pese a molestias en su rodilla.

Kylian Mbappé jugará la Vuelta ante Benfica| AP

¿Cuando juegan Real Madrid y Benfica?

Madridistas y Lusitanos se verán las caras mañana miércoles 25 de febrero desde el Estadio Bernabéu casa del Real Madrid ambos buscan la clasificación a los Octavos de Final.

