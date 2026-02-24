Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Courtois se lanza en contra de Prestianni: “Creo en Vini al cien por cien”

Courtois en la Ida de los Playoffs de Champions l AP
Ramiro Pérez Vásquez 08:07 - 24 febrero 2026
El portero del Real Madrid ha hablado en la previa de la Vuelta de los Playoffs de Champi

Thibaut Courtois habló en la previa del Real Madrid vs Benfica y el tema principal ha sido la polémica entre Vinicius y Prestianni; el guardameta belga ha sido firme en su respuesta al defender a Vinicius asegurando que el brasileño no engañaría con algo así, incluso resaltó que en diversas batallas dentro del campo nunca hizo una acusación de racismo por parte del rival.

“Ha hecho miles de batallas en el campo, con defensas rivales ha tenido muchos piques y jamás ha dicho algo así. Creo en Vini al cien por cien pero como se ha tapado la boca con la camiseta nunca lo podrenos saber. El Benfica defiende a su jugador y mucho más no podemos hacer nosotros. Será la UEFA la que decida”, mencionó el arquero.

Vinicius reclama durante el partido ante Benfica en Champions League | AP
Vinicius reclama durante el partido ante Benfica en Champions League | AP

Courtois reprobó lo sucedido en Lisboa, especialmente con la grada debido a los actos racistas que se produjeron pro parte de los aficionados: “Me parece igual de grave si son insultos homofóbicos. He visto las imágenes de la grada durante el partido y es deporable ver eso en un estadio. Te puede caer mejor o peor un jugador, pero hacer eso (gestos de mono) es lamentable.”

“No sé si el Benfica lo ha lamentado o no. Ha dicho que va a perseguir a los aficionados que hicieron gestos de mono, pero creo que hay muchas cosas que no se han hecho bien”, puntualizó el guardameta resaltando que debería haber represaliasen para los fanáticos para evitar estas situaciones.

Benfica vs Real Madrid | AP
Benfica vs Real Madrid | AP

¿Qué dijo sobre la homofobia?

El seleccionado de Bélgica resaltó que la homofobia tampoco debe quedar impune esto debido a unas imágenes en las que Prestianni lanzó la palabra maricón antes de taparse la boca: “Tanto el racismo como la homofobia no podemos aceptarlo nunca. Es igual de fuerte el insulto. Si al decir eso Prestianni no se tapó la boca, tapándosela creo que sí lo dijo.”

Por otra parte, Courtois lamentó que utilicen a Valverde para generar polémica tras el golpe del uruguayo a un rival: “Usar lo de Fede no tiene nada que ver, son lances del juego y no tenía intención de golpear a un rival. Al quitarte a alguien de encima lo quieres empujar. Lo de Prestianni es difícil porque es palabra contra palabra. Ellos van a creer lo que dice su jugador y nosotros estamos al cien por cien con Vini.”

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP

Real Madrid vs Benfica

Real Madrid y Benfica se vuelven a enfrentar en la Vuelta de los playoffs de la Champions League tras un primer capítulo que dejó mucha tensión dentro y fuera de la cancha; el partido de ida los madrileños se quedaron con la ventaja gracias al solitario gol de Vinicius para volver al Santiago Bernabéu en busca del pase a los Octavos de Final.

Para este duelo Gianluca Prestianni no tendrá acción luego de que en las recientes horas se confirmara la suspensión impuesta por la UEFA de un partido de manera provisional, mientras se sigue con las investigaciones a fondo y dar con los supuesto comentarios racistas en lo que podría representar una dura suspensión.

