Futbol

Grupo de exalumnas acusa a Football Australia de intentar silenciar a exjugadoras

Sam Kerr con la Selección de Australia en la Semifinal de la Copa Mundial 2023 | AP
Associated Press (AP) 07:40 - 24 febrero 2026
El organismo rector del futbol australiano recibió señalamientos por condicionar a sus exfutbolistas para recibir beneficios

Un grupo de exalumnas que representa a antiguas futbolistas de la Selección Femenina de Australia afirma que Football Australia está intentando silenciar a exjugadoras de las Matildas al instaurar un programa de membresía que limita las críticas al organismo rector del deporte. Con la Copa Asiática Femenina, organizada por Australia, a punto de comenzar este fin de semana, Football Australia enfrenta preguntas por la introducción de una plataforma llamada "Matildas FC", que ofrece a las exjugadoras entradas gratuitas.

Las exjugadoras habían recibido anteriormente entradas gratuitas para partidos internacionales sin necesidad de inscribirse en ninguna plataforma. Matildas Alumni, que representa a exintegrantes de la selección nacional, ha expresado su preocupación por las normas que deben aceptar para convertirse en miembros de Matildas FC y acceder a las entradas gratuitas.

"El código de conducta impuesto y vinculado a la plataforma funciona como un mecanismo de silenciamiento, al restringir que Alumni exprese opiniones que puedan ser críticas con FA", manifestó un portavoz de Matildas Alumni en un comunicado. "Alumni queda acorralada: o se niega a unirse y pierde el acceso a los beneficios, o se une y renuncia a la libertad de expresión. Cualquiera de las dos vías reduce la capacidad de decisión y la dignidad".
Hayley Raso en partido amistoso de Australia contra Colombia | AFP
El código de conducta de Matildas FC indica que los miembros deben "abstenerse de hacer comentarios y/o declaraciones públicas que desacrediten o puedan desacreditar a Football Australia". El código de conducta añade que el incumplimiento "puede resultar en la pérdida de beneficios o la revocación de la membresía". En un comunicado a Australian Associated Press, Football Australia señaló que su código de conducta "establece expectativas básicas" para los miembros.

"El código de conducta funciona de la misma manera que los términos y condiciones de cualquier programa de membresía", explicó un portavoz de Football Australia. "Establece las expectativas básicas que acompañan a los beneficios de la membresía de Matildas FC y Socceroos FC". De igual manera añadió que "Esta es una característica estándar de los programas de membresía y hay canales disponibles para plantear inquietudes o brindar comentarios directamente a Football Australia".

Mary Fowler durante el partido de Australia ante Irlanda en la Copa Mundial 2023 | AP
Esta no es la única preocupación que han presentado con respecto a la plataforma, sino que además Matildas FC sólo atiende a más de 200 jugadors internacionales "A", excluyendo a un gran número de jugadores que vistieron de verde y dorado y ganaron partidos internacionales "B". Según los reportes, jugadoras que participaron en encuentros de categoría B fueron reconocidas retrospectivamente por la FA en 2022 y habían recibido regularmente entradas gratuitas del organismo. Sin embargo, no están invitadas a unirse al Matildas FC y por ende no cuentan con entradas para la Copa Asiática.

Matildas Alumni señaló que apenas el mes pasado se enteraron de la revocación de sus privilegios, a pesar de que en julio de 2025 les prometieron el mismo trato que a internacionales de categoría 'A'. "Durante casi 50 años, estas mujeres fueron pioneras de las Matildas: representaron a Australia con orgullo en una época en la que no había remuneración, apenas reconocimiento y mínimo apoyo institucional", añadió el portavoz de las exalumnas de Matildas.

"Construyeron las bases de la selección nacional a través del sacrificio y la resiliencia. Excluirlas ahora de recibir entradas de cortesía para un torneo local, después de años en los que se les proporcionó acceso a los partidos de Matildas en suelo australiano, no es solo inconsistente, sino profundamente irrespetuoso", añadió. Football Australia confirmó que solo los internacionales "A" fueron invitadas a ser parte de Matildas FC, pero no detalló cuándo se dio a conocer esta determinación.

Australia, liderada por la capitana Sam Kerr, se enfrenta a Filipinas en Perth, Australia Occidental, el domingo en el partido inaugural de la Copa Asiática Femenina, que cuenta con 12 equipos. Las selecciones de Irán y Corea del Sur son los otros dos rivales de las Matildas en el torneo de la AFC, en el cual se coronaron en 2010 y luego quedaron subcampeonas en 2014 y 2018, mientras que en 2022 llegaron hasta Cuartos de Final.

La australiana Sam Kerr en festejo de gol con Chelsea | AP
