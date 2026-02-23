Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Prestianni plantea hacer una denuncia sobre Vinicius y Mbappé por difamación

Vinicius y Mbappé l AP
Ramiro Pérez Vásquez 15:21 - 23 febrero 2026
El jugador argentino fue suspendido por la UEFA un partido mientras se resuelve su situación

La polémica generada entre Gianluca Prestianni y Vinicius continúa generando debate y más represalias,; la UEFA confirmó un partido de sanción para el argentino, mientras se resuelve sus situación tras lo ocurrido en el partido de Ida de los Playoffs de la Champions League entre Benfica y Real Madrid; ahora habría un contraataque.

El juvenil se está planteando realizar una denuncia sobre el brasileño y Kylian Mbappé debido a la difamación, esto desde el punto de vista del señalado por parte de los jugadores del Real Madrid que aseguran lanzó comentarios racistas durante el juego, menciona El Chiringuito.

Cabe mencionar, que Vini fue el protagonista en el partido en el Estadio da Luz debido al intenso señalamiento. Mientras que, el francés fue directamente sobre el rival para lanzarle varios insultos en medio de la incertidumbre que había desatado el jugador del Benfica con la boca tapada.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP

UEFA hace oficial un partido de sanción momentáneo

Gianluca Prestianni, fue sancionado de manera provisional por la UEFA y no podrá disputar el próximo partido ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, en los Playoffs de Vuelta de la Champions League. La medida se debe a una presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario del organismo, relacionada con un comportamiento discriminatorio.

Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP
Vinicius pelea balón con Prestianni| AP

En un comunicado oficial, la UEFA detalló el proceso que condujo a la sanción al jugador del Benfica, quien protagonizó un penoso pasaje con Vinícius Júnior la pasada semana en Portugal. La decisión fue anunciada tras una investigación preliminar sobre los incidentes ocurridos durante el encuentro de la UEFA Champions League.

"Tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio (...) el Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni", explica el comunicado.

Jugadores de Real Madrid celebran con Vinicius su gol ante Benfica en Champions League | AP
Jugadores de Real Madrid celebran; Prestianni mira a lo lejos | AP

Benfica se lamenta del anuncio de UEFA

Benfica lamentó haber sido privado de su jugador cuando las investigaciones todavía no concluyen, por lo que informó en el mismo comunicado que apelará ante UEFA la sanción del extremo argentino. El conjunto de Lisboa reiteró su compromiso en la lucha ante cualquier acto de discriminación y racismo para tener un futbol más sano y libre de discriminación.

Ante todo lo deseado, Prestianni no estará disponible para el juego ante los madrileños en la Vuelta de los Playoffs; sin embargo, reportes resaltan que el futbolista viajó a España para poder acompañar ante una posible resolución a favor del juvenil que se complicado pueda suceder.

