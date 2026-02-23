Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Benfica explota ante la sanción de Gianluca Prestianni y apelará ante UEFA

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP
Jorge Armando Hernández 10:35 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto de Lisboa lanzó un comunicado con el que respalda al argentino y niega cualquier insulto racista a Vinícius Jr.

La mañana de este lunes se dio a conocer la sanción que se le adjudicará al argentino Gianluca Prestianni tras el partido de Ida de Playoffs de UEFA Champions League ante Real Madrid, en el que presuntamente el argentino lanzó un insulto racista a Vinícius Jr.

Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP
Vinicius pelea balón con Prestianni| AP

Este acontecimiento provocó un retraso en el partido, ya que Vinicius se negó a jugar el partido durante 10 minutos si no se castigaba al jugador bonaerense por dicho acto. Incluso la FIFA redefinió sus reglas antirracismo; hoy la UEFA sancionó al argentino provisionalmente con un partido de suspensión mientras la investigación sigue en curso.

UEFA definió una sanción provisional para el argentino | AP

El conjunto de Lisboa lamentó haber sido privado de su jugador cuando las investigaciones todavía no concluyen, por lo que informó en el mismo comunicado que apelará ante UEFA la sanción del extremo argentino.

Benfica reiteró su compromiso en la lucha ante cualquier acto de discriminación y racismo para tener un futbol más sano y libre de discriminación.

El club lamenta haber privado del jugador mientras el proceso aún está en investigación y apelará esta decisión de la UEFA, aunque los plazos en cuestión apenas tengan efecto práctico para la Vuelta del Playoff de la Champions League. Benfica también reafirma su compromiso inquebrantable con la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción diaria

Debido a la suspensión de un partido y a la espera de que Benfica logre una apelación ante UEFA, el argentino Prestianni no estará disponible para el encuentro de Vuelta en el Santiago Bernabéu.

Vinicius Júnior acusando actos de racismo en su contra I AP

¿Cómo cambiaron las reglas antirracismo con el caso Prestianni-Vinicius?

FIFA anunció cambios al reglamento antirracismo tras lo sucedido en el partido Real Madrid vs Benfica. Uno de los más son las sanciones específicas que tendrán los actos discriminatorios. Si el insulto sucede mientras un partido está en curso se debe pausar, suspender o abandonar el encuentro. También se implementa una señal específica para anunciar que ocurrió un acto racista

Últimos videos
Lo Último
12:13 VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
12:11 Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
12:04 Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
12:01 "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
11:46 ¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
11:38 ¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales
11:36 América y Rayados, los "beneficiados" por capturas del narcotráfico en México
11:22 ¿Qué dijo Trump tras la muerte de “El Mencho”? Su mensaje fue directo a México
11:16 ¡Unido en oración! Matías Almeyda lanza emotivo mensaje a México
10:55 Partidos de hoy lunes 23 de febrero
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
Contra
23/02/2026
VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
Contra
23/02/2026
Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
Futbol
23/02/2026
Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
Rota Sedes Mundial México
Futbol
23/02/2026
"Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
Futbol
23/02/2026
¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales
Futbol Internacional
23/02/2026
¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales