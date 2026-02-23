Verificación de edad requerida
Benfica explota ante la sanción de Gianluca Prestianni y apelará ante UEFA
La mañana de este lunes se dio a conocer la sanción que se le adjudicará al argentino Gianluca Prestianni tras el partido de Ida de Playoffs de UEFA Champions League ante Real Madrid, en el que presuntamente el argentino lanzó un insulto racista a Vinícius Jr.
Este acontecimiento provocó un retraso en el partido, ya que Vinicius se negó a jugar el partido durante 10 minutos si no se castigaba al jugador bonaerense por dicho acto. Incluso la FIFA redefinió sus reglas antirracismo; hoy la UEFA sancionó al argentino provisionalmente con un partido de suspensión mientras la investigación sigue en curso.
El conjunto de Lisboa lamentó haber sido privado de su jugador cuando las investigaciones todavía no concluyen, por lo que informó en el mismo comunicado que apelará ante UEFA la sanción del extremo argentino.
Benfica reiteró su compromiso en la lucha ante cualquier acto de discriminación y racismo para tener un futbol más sano y libre de discriminación.
El club lamenta haber privado del jugador mientras el proceso aún está en investigación y apelará esta decisión de la UEFA, aunque los plazos en cuestión apenas tengan efecto práctico para la Vuelta del Playoff de la Champions League. Benfica también reafirma su compromiso inquebrantable con la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción diaria
Debido a la suspensión de un partido y a la espera de que Benfica logre una apelación ante UEFA, el argentino Prestianni no estará disponible para el encuentro de Vuelta en el Santiago Bernabéu.
¿Cómo cambiaron las reglas antirracismo con el caso Prestianni-Vinicius?
FIFA anunció cambios al reglamento antirracismo tras lo sucedido en el partido Real Madrid vs Benfica. Uno de los más son las sanciones específicas que tendrán los actos discriminatorios. Si el insulto sucede mientras un partido está en curso se debe pausar, suspender o abandonar el encuentro. También se implementa una señal específica para anunciar que ocurrió un acto racista