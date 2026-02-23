Benfica explota ante la sanción de Gianluca Prestianni y apelará ante UEFA

La mañana de este lunes se dio a conocer la sanción que se le adjudicará al argentino Gianluca Prestianni tras el partido de Ida de Playoffs de UEFA Champions League ante Real Madrid, en el que presuntamente el argentino lanzó un insulto racista a Vinícius Jr.

Vinicius pelea balón con Prestianni| AP

Este acontecimiento provocó un retraso en el partido, ya que Vinicius se negó a jugar el partido durante 10 minutos si no se castigaba al jugador bonaerense por dicho acto. Incluso la FIFA redefinió sus reglas antirracismo; hoy la UEFA sancionó al argentino provisionalmente con un partido de suspensión mientras la investigación sigue en curso.

UEFA definió una sanción provisional para el argentino | AP

El conjunto de Lisboa lamentó haber sido privado de su jugador cuando las investigaciones todavía no concluyen, por lo que informó en el mismo comunicado que apelará ante UEFA la sanción del extremo argentino.

Benfica reiteró su compromiso en la lucha ante cualquier acto de discriminación y racismo para tener un futbol más sano y libre de discriminación.

El club lamenta haber privado del jugador mientras el proceso aún está en investigación y apelará esta decisión de la UEFA, aunque los plazos en cuestión apenas tengan efecto práctico para la Vuelta del Playoff de la Champions League. Benfica también reafirma su compromiso inquebrantable con la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción diaria

Debido a la suspensión de un partido y a la espera de que Benfica logre una apelación ante UEFA, el argentino Prestianni no estará disponible para el encuentro de Vuelta en el Santiago Bernabéu.

Vinicius Júnior acusando actos de racismo en su contra I AP

¿Cómo cambiaron las reglas antirracismo con el caso Prestianni-Vinicius?