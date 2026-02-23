¿Cuándo y dónde ver el Atlético de Madrid vs Club Brujas de Champions League?

El Atlético de Madrid recibe al Club Brujas en un duelo decisivo por la vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26. El encuentro, que definirá uno de los últimos boletos a la fase de grupos, se presenta como una auténtica final anticipada para ambos equipos.

Tras el partido de ida en Bélgica, la eliminatoria quedó abierta y con múltiples interrogantes en una 3-3 de alarido. El resultado ajustado obliga a los dos conjuntos a plantear un partido inteligente, donde cada detalle puede inclinar la balanza. La tensión propia de estas instancias convierte el choque en una prueba de carácter.

CLUB BRUJAS VS ATLÉTICO DE MADRID | AP

El equipo dirigido por Diego Simeone confía en hacerse fuerte en casa, donde históricamente ha construido muchas de sus noches europeas más memorables. La intensidad, la presión alta y el orden defensivo serán las principales armas del conjunto rojiblanco para intentar imponer condiciones desde el inicio.

¿Dará la sorpresa?

Enfrente estará un Club Brujas que ya demostró en la ida que no llega como simple espectador. El conjunto belga apuesta por la circulación rápida y la verticalidad por las bandas, buscando aprovechar cualquier espacio que deje la defensa madrileña.

Uno de los focos estará puesto en las figuras ofensivas del Atlético, llamadas a marcar diferencias en un partido de alto voltaje. La capacidad para resolver en los últimos metros será clave ante un rival que suele cerrarse bien y conceder pocos espacios.

¿Qué esperar del juego?

En el plano táctico, se espera un duelo estratégico entre ambos entrenadores. Mientras el Atlético buscará asfixiar en campo rival y sacar provecho de las jugadas a balón parado, el Brujas podría apostar por un bloque compacto y salidas rápidas al contragolpe.

El factor anímico también jugará su papel. La experiencia europea del Atlético contrasta con la ambición renovada del equipo belga, que sueña con dar el golpe y avanzar a la fase de grupos del torneo más prestigioso del continente.

Con todo en juego, la vuelta de los Playoffs promete emociones fuertes y un desenlace vibrante desde el Metropolitano. El ganador seguirá su camino a los Octavos de Final, todo esto se resolverá este 24 de febrero en punto de las 11:45 hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de TNT y HBO MAX, además del minuto a minuto de Récord.com.

Fecha: 24 de febrero

Hora: 11:45hrs

Estadio: Metropolitano