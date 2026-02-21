Esto dijo Elías Montiel sobre fichaje de Obed Vargas al Atlético de Madrid

Obed Vargas ya luce como jugador del Atlético de Madrid, después del Mundial Sub20 y sus buenas participaciones con el Seattle Sounders, tras su llegada al futbol europeo Elías Montiel ha mostrado sus sensaciones tras el logro del mexicano.

“Sí, me imagino que ahora muy contento, muy feliz, no he tenido la oportunidad, ahora está concentrado y metido en esta nueva oportunidad que se le presentó y bueno yo muy contento sigo siendo su compañero (en Selección Mexicana) y más adelante yo creo que sí podré platicar con él””, resaltó Montiel en entrevista con FOX.

Elías Montiel podría salir de Pachuca en este mercado | MEXSPORT

Un mexicano más como Colchonero

Obed Vargas vive días de ensueño en el futbol de Europa bajo las órdenes del estratega argentino. El joven de 20 años obtuvo su registro oficial con el Atlético de Madrid para encarar la Champions League. Esta decisión confirma la enorme confianza que el cuerpo técnico depositó en el talento del volante azteca.

Vargas quien debutó hace apenas unos días en un duelo de alta intensidad frente al Real Betis dentro de la Copa del Rey se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos que han tenido el privilegio de saltar al terreno de juego en un partido oficial como jugador Colchonero.

Obed Vargas en uno de sus primeros entrenamientos como jugador Colchonero | X: @Atleti

La historia comenzó con Hugo Sánchez, quien aterrizó en 1981 para convertirse en una leyenda. Años más tarde, en los 90, Luis García Postigo. Raúl Jiménez formó parte del plantel que levantó la Supercopa de España en 2014.

En la época más reciente Héctor Herrera se convirtió en un pilar del mediocampo para que el equipo de Diego Simeone se coronara campeón de LaLiga en la temporada 2020-21. Mientras tanto, Javier Aguirre es recordada como el punto de inflexión para el Atlético contemporáneo. El "Vasco" asumió la dirección técnica en 2006.

En la Femenil también hay historia; Kenti Robles es, sin duda, el referente máximo; durante su estancia de cinco años, la lateral fue pieza fundamental para que las colchoneras ganaran tres títulos de liga consecutivos. A esta etapa dorada se sumó la delantera Charlyn Corral.

Obed Vargas es presentado con el Atleti | @Atleti

