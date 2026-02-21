Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Esto dijo Elías Montiel sobre fichaje de Obed Vargas al Atlético de Madrid

Obed Vargas fue presentado con el número 21 | IG: @atleticodemadrid
Ramiro Pérez Vásquez 18:04 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El canterano de los Tuzos habló sobre su excompañero en el Mundial Sub20

Obed Vargas ya luce como jugador del Atlético de Madrid, después del Mundial Sub20 y sus buenas participaciones con el Seattle Sounders, tras su llegada al futbol europeo Elías Montiel ha mostrado sus sensaciones tras el logro del mexicano.

“Sí, me imagino que ahora muy contento, muy feliz, no he tenido la oportunidad, ahora está concentrado y metido en esta nueva oportunidad que se le presentó y bueno yo muy contento sigo siendo su compañero (en Selección Mexicana) y más adelante yo creo que sí podré platicar con él””, resaltó Montiel en entrevista con FOX.

Elías Montiel podría salir de Pachuca en este mercado | MEXSPORT

Un mexicano más como Colchonero

Obed Vargas vive días de ensueño en el futbol de Europa bajo las órdenes del estratega argentino. El joven de 20 años obtuvo su registro oficial con el Atlético de Madrid para encarar la Champions League. Esta decisión confirma la enorme confianza que el cuerpo técnico depositó en el talento del volante azteca.

Vargas quien debutó hace apenas unos días en un duelo de alta intensidad frente al Real Betis dentro de la Copa del Rey se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos que han tenido el privilegio de saltar al terreno de juego en un partido oficial como jugador Colchonero.

Obed Vargas en uno de sus primeros entrenamientos como jugador Colchonero | X: @Atleti
Obed Vargas en uno de sus primeros entrenamientos como jugador Colchonero | X: @Atleti

La historia comenzó con Hugo Sánchez, quien aterrizó en 1981 para convertirse en una leyenda. Años más tarde, en los 90, Luis García Postigo. Raúl Jiménez formó parte del plantel que levantó la Supercopa de España en 2014.

En la época más reciente Héctor Herrera se convirtió en un pilar del mediocampo para que el equipo de Diego Simeone se coronara campeón de LaLiga en la temporada 2020-21. Mientras tanto, Javier Aguirre es recordada como el punto de inflexión para el Atlético contemporáneo. El "Vasco" asumió la dirección técnica en 2006.

En la Femenil también hay historia; Kenti Robles es, sin duda, el referente máximo; durante su estancia de cinco años, la lateral fue pieza fundamental para que las colchoneras ganaran tres títulos de liga consecutivos.   A esta etapa dorada se sumó la delantera Charlyn Corral. 

Obed Vargas es presentado con el Atleti | @Atleti

¿Cuál es el próximo juego del Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid buscará meterse entre los primeros puesto luego de la dolorosa derrota ante el Rayo Vallecano, en LALIGA, ahora volverán al Metropolitano para medirse al Espanyol dentro de la Jornada 24 con la posibilidad de ver a Obed Vargas sumar más minutos. 

Últimos videos
Lo Último
18:50 Vincent Kompany sale en defensa de Vinicius Jr. y critica a Mourinho por caso de racismo
18:37 ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
18:34 ¿Qué récords va a romper San Francisco con su visita a México?
18:29 ¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 21 de febrero en CDMX y Edomex?
18:26 Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: cuando el sueño olímpico se hereda de madre a hijo
18:25 Elías Montiel revela que estuvo cerca de fichar por el Real Oviedo de Guillermo Almada
18:12 Abierto Mexicano de Tenis 2026 y una experiencia premium: Caliente.mx prepara algo especial para sus usuarios y los aficionados al tenis
18:04 Esto dijo Elías Montiel sobre fichaje de Obed Vargas al Atlético de Madrid
18:01 Víctor Velázquez visita La Noria previo al encuentro entre Cruz Azul y Chivas
17:45 Estadio AKRON responde a Jana Gutiérrez tras criticas al césped del recinto
Tendencia
1
Futbol Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
2
Futbol Nacional ¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
3
Futbol ¡Sorpresa! Luis Fernando Tena apunta a Europa
4
Futbol Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"
5
Futbol Lamentable muerte afecta a Chivas y América
6
Contra ¡Shakira GRATIS en el Zócalo! Confirma concierto en CDMX para el próximo 1 de marzo
Te recomendamos
Vincent Kompany sale en defensa de Vinicius Jr. y critica a Mourinho por caso de racismo
Futbol
20/02/2026
Vincent Kompany sale en defensa de Vinicius Jr. y critica a Mourinho por caso de racismo
¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
Futbol
20/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
¿Qué récords va a romper San Francisco con su visita a México?
NFL
20/02/2026
¿Qué récords va a romper San Francisco con su visita a México?
¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 21 de febrero en CDMX y Edomex?
Contra
20/02/2026
¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 21 de febrero en CDMX y Edomex?
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: cuando el sueño olímpico se hereda de madre a hijo
Opinión
20/02/2026
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: cuando el sueño olímpico se hereda de madre a hijo
Elías Montiel revela que estuvo cerca de fichar por el Real Oviedo de Guillermo Almada
Futbol
20/02/2026
Elías Montiel revela que estuvo cerca de fichar por el Real Oviedo de Guillermo Almada