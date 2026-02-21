Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Jeremy Márquez se sincera previo al duelo entre Cruz Azul y Chivas: “Intentaremos sacar el partido”

Jeremy Márquez celebra su gol contra Chivas en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 | IMAGO 7
Jeremy Márquez celebra su gol contra Chivas en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 | IMAGO 7
Ramiro Pérez Vásquez 19:08 - 20 febrero 2026
El jugador de La Máquina resaltó el buen nivel con el que llega su próximo rival

La Máquina del Cruz Azul se saborea el duelo de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX ante las Chivas; sin embargo, saben que será un partido muy complejo y así lo ha resaltado Jeremy Márquez a unas cuantas horas del partido a disputarse en el Estadio Cuauhtémoc. 

El exjugador del Atlas fue sincero al referirse sobre cómo vislumbra el partido: “Sabemos que Chivas viene con un nivel alto; pero, también nosotros estamos allí, entonces puede pasar cualquier cosa, vamos a tratar de intentar de sacar el partido y si se da el golecito que venga”, mencionó en entrevista con W Deportes. 

Jeremy Márquez se reencontró con su antiguo equipo | X: @CruzAzul

“Ahora que estoy en esta etapa con el Cruz Azul yo creo que cambió un poquito ver el partido así, pero igual siempre hacer gol y festejarlo siempre es lindo”, resaltó al ser cuestionado si lo vivirá con la misma pasión que como en el Clásico Tapatío. 

Armando González es el goleador de Chivas en el torneo | MexSport

Visita del Inge 

El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, se hizo presente en las instalaciones de La Noria para acompañar al plantel en su último entrenamiento previo al duelo frente a Chivas, además de darle la motivación también tuvo una charla con el grupo sobre los avances de la recuperación de la planta de Hidalgo. 

La visita del ingeniero tuvo como importancia compartir el panorama institucional, reforzar la confianza en el proyecto integral y dejar claro que el crecimiento y la estabilidad fuera de la cancha también fortalecen el rumbo deportivo.

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul | IMAGO7

A través de su redes sociales, en su cuenta oficial de X, el dirigente cementero compartió el motivo de su visita: “Hoy acompañé a los jugadores de nuestro Cruz Azul en el cierre de su preparación contra Chivas”, escribió.

¿Cómo llegan Chivas y Cruz Azul? 

La Máquina llega a este partido tras imponerse a los felinos con marcador de 2-1 en donde Nicolás Ibáñez resaltó con ‘la ley del ex’ y anotó en el 2-0 momentáneo que al final determinó la victoria para los cementeros en el Estadio Cuauhtémoc para sumar 13 unidades ubicándose como sub líderes.

Por su parte, el Club Deportivo Guadalajara llega como el superlíder tras marcar el ritmo del Clausura 2026 con seis partidos consecutivos con victoria, después de imponerse al América dentro del Clásico Nacional, y busca la marca impuesta en el Bicentenario 2010 con ocho victorias. 

