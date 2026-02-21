Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Chivas, encabezados por Hormiga González, aterriza en Puebla para duelo ante Cruz Azul

Piojo Alvarado bajando del avión en Puebla l X:Chivas
Ramiro Pérez Vásquez 20:00 - 20 febrero 2026
El cuadro Rojiblanco busca continuar con su marca perfecta en la Jornada 7

El CD Guadalajara aterrizó en Puebla para encarar la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX ante La Máquina del Cruz Azul en busca de extender su marca perfecta a siete juegos con victoria en el presente torneo. 

A través de redes sociales, el club mostró las primeras imágenes, se puede observar como jugadores bajan del avión; entre ellos, Hormiga González, Roberto Alvarado y compañía con más de 24 horas previo al partido.

La plantilla rojiblanca se encuentra concentrada en el Hotel Marriott Mesón del Ángel en Boulevard Hermanos Serdán 807, fraccionamiento Las Fuentes, lugar desde donde partirán minutos antes del partido ante los cementeros.

Llegada de Chivas a Puebla l X:Chivas

¿Quiénes son los convocados? 

Gabriel Milito viajó con 21 jugadores que estarán a disposición para ser tomados en cuenta; Raúl Rangel, Óscar Whalley, Richard Ledezma, Miguel Gómez, Miguel Tapias, Diego Campillo, José Castillo, Gilberto Sepúlveda, Rubén González, Bryan González, Omar Govea, Brian Gutiérrez y Daniel Aguirre.

Mientras que en el ataque los Rojiblancos tendrán como alternativas y variantes a Efraín Álvarez, Yael Padilla, Roberto Alvarado, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín 

Jugadores de Chivas festejan con su gente el reciente triunfo en el Clásico Nacional l IMAGO7
Jugadores de Chivas festejan con su gente el reciente triunfo en el Clásico Nacional l IMAGO7

¿Cómo llega Chivas? 

El Guadalajara llega como el rival a vencer al Cuauhtémoc tras enfilar seis victorias consecutivas ante Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis, Mazatlán y América, este último el más reciente gracias a un solitario gol de Hormiga González quien sigue siendo una de las principales figuras del equipo. 

El Rebaño busca la marca alcanzada por el equipo en el Torneo Bicentenario 2010, de ocho triunfos al hilo, en aquel entonces superaron al Toluca, Tigres, Estudiantes, Querétaro, Atlante, Pachuca, Puebla y San Luis, antes de ser derrotado por Jaguares de Chiapas.

Cruz Azul y Chivas se reencuentran después de la Liguilla anterior | Imago7

En los últimos diez años, el equipo de la Noria ha dominado los enfrentamientos contra el Rebaño, con 12 victorias en 22 partidos, por cinco de los rojiblancos y cinco empates. El juego más reciente fue en la Vuelta de los Cuartos de Final en el Estadio Olímpico Universitario que finalizó 3-2 y fue probablemente el más emocionante de dicha Liguilla, con remontadas, grandes goles y un penal fallado del Chicharito. 

