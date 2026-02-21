Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Esa es su defensa? Prestianni comparece ante la UEFA y asegura que lanzó "insulto homófobo, no racista" contra Vinícius Jr.

Jugadores de Real Madrid celebran con Vinicius su gol ante Benfica en Champions League | AP
Jugadores de Real Madrid celebran; Prestianni mira a lo lejos | AP
Axel Fernández
Axel Fernández 20:36 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador argentino se escudó en una defensa que también le podría traer un duro castigo deportivo

No te ayudes, compadre. El futbolista del Benfica, Gianluca Prestianni, declaró ante la UEFA que el insulto dirigido a Vinícius Júnior, astro del Real Madrid, durante el partido de Playoffs de Champions League, fue de carácter homófobo y no racista, como se denunció inicialmente.

Vini, molesto en el partido de Ida ante Benfica | AP

¿Qué dijo Prestianni sobre Vini Jr.?

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Prestianni, jugador argentino de 20 años, admitió haber proferido una ofensa homófobo en español hacia el delantero brasileño, negando haber utilizado la palabra "mono", acusación que desató la controversia en el mundo del futbol.

El incidente tuvo lugar en la segunda mitad del encuentro en el Estadio da Luz. Tras marcar el gol de la victoria, Vinícius denunció la agresión verbal que le hizo el sudamericano, cubriéndose el rostro con la camiseta en un gesto que detuvo el partido durante casi 10 minutos.

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP

Ofensa homofóbica

Según ESPN, Prestianni especificó durante la investigación que su exabrupto fue una palabra homófoba: "maricón". Esta versión coincide con la declaración del francés del Madrid Aurélien Tchouaméni, quien afirmó tras el partido que el propio jugador del Benfica se lo había confesado al ser confrontado en el campo.

Sin embargo, otras voces como la de Kylian Mbappé sostienen haber escuchado insultos racistas en repetidas ocasiones, mientras que el técnico Álvaro Arbeloa exigió una sanción ejemplar.

Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP
Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP

Las posibles consecuencias

El artículo 14 del código disciplinario de la UEFA establece sanciones idénticas para ambos tipos de ofensa, estipulando una suspensión mínima de 10 partidos o un castigo equivalente por atentar contra la dignidad de una persona por motivos de raza, color de piel u orientación sexual.

El Real Madrid ha presentado un completo expediente con pruebas y testimonios, buscando que este caso siente un precedente claro. El club considera fundamental que el futbol europeo imponga castigos contundentes para erradicar los abusos en el terreno de juego.

Últimos videos
Lo Último
21:04 Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
21:01 ¡Cómo el ave fénix! Christian Martinoli reaparece en Viernes Botanero y deja mensaje a sus detractores
21:00 CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
20:37 ¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
20:36 Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
20:36 ¿Esa es su defensa? Prestianni comparece ante la UEFA y asegura que lanzó "insulto homófobo, no racista" contra Vinícius Jr.
20:31 Real Betis vs Rayo Vallecano: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J25 de LaLiga?
20:28 Polaca Kamila Sellier sale en camilla, herida en un ojo por patín en los 1,500 metros
20:02 Santiago Giménez estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026
20:00 Chivas, encabezados por Hormiga González, aterriza en Puebla para duelo ante Cruz Azul
Tendencia
1
Futbol Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
2
Futbol Nacional ¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
3
Futbol Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"
4
Futbol Lamentable muerte afecta a Chivas y América
5
Empelotados Toño de Valdés anuncia y lamenta en redes el fallecimiento de un entrañable amigo
6
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
Futbol
20/02/2026
Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
Christian Martinoli, narrador de TV Azteca l RÉCORD
Empelotados
20/02/2026
¡Cómo el ave fénix! Christian Martinoli reaparece en Viernes Botanero y deja mensaje a sus detractores
CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
Lucha
20/02/2026
CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
Lucha
20/02/2026
¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
Futbol
20/02/2026
Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
Jugadores de Real Madrid celebran con Vinicius su gol ante Benfica en Champions League | AP
Futbol
20/02/2026
¿Esa es su defensa? Prestianni comparece ante la UEFA y asegura que lanzó "insulto homófobo, no racista" contra Vinícius Jr.