¿Esa es su defensa? Prestianni comparece ante la UEFA y asegura que lanzó "insulto homófobo, no racista" contra Vinícius Jr.

No te ayudes, compadre. El futbolista del Benfica, Gianluca Prestianni, declaró ante la UEFA que el insulto dirigido a Vinícius Júnior, astro del Real Madrid, durante el partido de Playoffs de Champions League, fue de carácter homófobo y no racista, como se denunció inicialmente.

Vini, molesto en el partido de Ida ante Benfica | AP

¿Qué dijo Prestianni sobre Vini Jr.?

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Prestianni, jugador argentino de 20 años, admitió haber proferido una ofensa homófobo en español hacia el delantero brasileño, negando haber utilizado la palabra "mono", acusación que desató la controversia en el mundo del futbol.

El incidente tuvo lugar en la segunda mitad del encuentro en el Estadio da Luz. Tras marcar el gol de la victoria, Vinícius denunció la agresión verbal que le hizo el sudamericano, cubriéndose el rostro con la camiseta en un gesto que detuvo el partido durante casi 10 minutos.

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP

Ofensa homofóbica

Según ESPN, Prestianni especificó durante la investigación que su exabrupto fue una palabra homófoba: "maricón". Esta versión coincide con la declaración del francés del Madrid Aurélien Tchouaméni, quien afirmó tras el partido que el propio jugador del Benfica se lo había confesado al ser confrontado en el campo.

Sin embargo, otras voces como la de Kylian Mbappé sostienen haber escuchado insultos racistas en repetidas ocasiones, mientras que el técnico Álvaro Arbeloa exigió una sanción ejemplar.

Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP

Las posibles consecuencias

El artículo 14 del código disciplinario de la UEFA establece sanciones idénticas para ambos tipos de ofensa, estipulando una suspensión mínima de 10 partidos o un castigo equivalente por atentar contra la dignidad de una persona por motivos de raza, color de piel u orientación sexual.