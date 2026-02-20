Arbeloa estalla contra el racismo tras el caso Vinicius: "Nada justifica un acto racista"

Álvaro Arbeloa compareció en rueda de prensa en la previa del duelo ante Osasuna con un mensaje claro: respeto absoluto al rival y firmeza total frente al racismo. El técnico del Real Madrid advirtió sobre la dificultad de visitar El Sadar y recordó su propia experiencia en Pamplona. "El Osasuna lleva dos meses sin perder en su campo. Todos saben lo complicado que es El Sadar para el Real Madrid. De las muchas veces que he visitado Pamplona yo solo he ganado una vez. Sabemos el nivel del rival y el gran trabajo que está haciendo el entrenador. Son tres puntos vitales para nosotros", afirmó, subrayando la exigencia del compromiso.

Arbeloa dialogando con Dani Carvajal | AP

¿Cómo se encuentra Vini?

Sobre la situación de Vinicius, Arbeloa fue contundente tras los hechos ocurridos el pasado martes. “Vini ha estado triste y muy indignado por lo que pasó. Es un acto racista que no tiene cabida ni en el deporte ni en nuestra sociedad. Tenemos una oportunidad enorme para no dejarlo pasar y seguir luchando contra esa lacra que es el racismo. Lo realmente importante es luchar contra actos como el que vivimos el otro día. Es una situación inaceptable y no queremos que vuelva a ocurrir. Nada, absolutamente nada, justifica un acto racista”, sentenció el entrenador, visiblemente afectado por lo sucedido.

El técnico también reveló que el equipo estuvo dispuesto a abandonar el terreno de juego si así lo decidía el futbolista brasileño. “En esto voy a ser muy claro. Fue decisión de Vinicius volver al campo y seguir jugando. Si hubiera dicho que no, nos hubiéramos ido uno detrás de otro. No hay ninguna victoria que yo pueda ganar con el Real Madrid que me haga sentir tan orgulloso como la reacción de mis jugadores el martes pasado: un equipo unido, que lucha junto y que protege a sus compañeros”, explicó, destacando la cohesión del vestuario en un momento tan delicado.

Vini se mostró molesto en el partido de Ida ante Benfica | AP

El Madrid de cara al duelo ante Osasuna

En cuanto al estado físico de Kylian Mbappé, Arbeloa transmitió tranquilidad. “Está mucho mejor. No ha desaparecido del todo la molestia, pero cada día se encuentra con mejores sensaciones. Estoy igual de tranquilo ahora que cuando vinieron las críticas. Somos muy conscientes de la exigencia de este club y de este escudo. La Liga es larguísima. Para mí casi no ha ni empezado la temporada. Las siguientes visitas serán complicadísimas hasta el final y tenemos que dar el 100 por cien”, comentó, apelando a la paciencia y al compromiso colectivo.

Finalmente, el entrenador insistió en que el foco debe mantenerse en la lucha contra el racismo y no en desviar responsabilidades. “No podemos poner a la víctima como provocador. Es injustificable acusar a la víctima. Nada de lo que ha hecho Vini Jr. en un campo de fútbol justifica un acto racista. Esto puede marcar un antes y un después.

Arbeloa es el sucesor de Xabi Alonso | AP