¡Lista la cartelera! AEW anuncia su match card para Double or Nothing
AEW Double or Nothing 2026 es uno de los mejores shows del año para All Elite Wrestling, donde siempre ha sido conocido por ser un evento donde se pueden apreciar varias luchas de apuestas, siendo el caso del evento estelar de este año. Veremos las primeras rondas del Owen Hart Tournament y muchas más historias que marcarán las historias rumbo a ALL IN en Wembley.
Luchadores como Darby Allin, MJF, Adam Copeland, Kazuchika Okada, Bandido, Swerve Strickland y muchos más, llenan una cartelera que promete ser uno de los mejores de lo que llevamos de año.
Complete card for this Sunday's Double Or Nothing in New York. 🔥— Drainmaker (@TheDrainmaker) May 21, 2026
Cartelera oficial para AEW Double or Nothing
Título vs. cabellera: Darby Allin (c) defenderá el Campeonato Mundial AEW ante MJF.
Thekla (c) expondrá su Campeonato Mundial Femenino AEW ante Jamie Hayter, Hikaru Shida y Kris Statlander.
Kazuchika Okada (c) defenderá su Campeonato Internacional AEW ante Konosuke Takeshita.
I Quit Match: FTR (c) volverá a verse las caras ante Adam Copeland y Christian Cage por los Campeonatos en pareja AEW; en caso de no ganar los títulos, Copeland y Cage se retiran.
Owen Hart Cup Primera ronda Masculino: Will Ospreay vs. Samoa Joe.
Owen Hart Cup Primera ronda Masculino: Bandido vs. Swerve Strickland.
Owen Hart Cup Primera ronda Femenil: Athena vs. Mina Shirakawa.
Stadium Stampede Match: Chris Jericho, The Elite (Kenny Omega, Jack Perry, Matt Jackson & Nick Jackson) & The Hurt Syndicate (Bobby Lashley & Shelton Benjamin) vs. The Demand (Ricochet, Bishop Kaun & Toa Liona), Don Callis Family (Andrade El Ídolo & Mark Davis) & The Dogs (David Finlay & Clark Connors).
Boom & Doom (Big Boom A.J. & QT Marshall) & The Conglomeration (Mark Briscoe, Orange Cassidy & Roderick Strong) (con Big Justice) vs. Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Lee Moriarty, Anthony Ogogo, Shawn Dean & Carlie Bravo).
Death Riders (Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta & Daniel Garcia) vs. The Opps (Katsuyori Shibata, Hook & Anthony Bowens).
¿Cuándo y dónde ver Double or Nothing 2026?
La función de AEW Double or Nothing se llevará a cabo el domingo 24 de mayo de 2026.
Pre-show Buy In: 5:00 PM (tiempo del centro de México)
Evento principal: 6:00 PM (tiempo del centro de México)
La transmisión oficial en México será mediante FOX Sports México a través de FOX Sports Premium.