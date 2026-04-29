AEW pone la mira en Guadalajara: la empresa ve a la Perla Tapatía como su próximo gran destino

Tony Khan, presidente de la promotora de lucha libre All Elite Wrestling, continúa explorando su expansión internacional y México vuelve a estar en el radar, pero ahora con un nuevo objetivo claro: Guadalajara.

Tras su paso por Ciudad de México, donde se celebró la primera edición de AEW Grand Slam México, la compañía ha dejado ver que busca abrir nuevas plazas dentro del país, y la capital jalisciense aparece como una de las opciones más atractivas.

Grand Slam México | X: @AEW

Guadalajara, una oportunidad clave para AEW

Dentro de la organización ven a Guadalajara como mucho más que una alternativa: la consideran una gran oportunidad para conectar con la afición mexicana.

“Es una ciudad fantástica… un lugar increíble para visitar”, destacaron, dejando claro el interés por llevar su espectáculo a una de las plazas más importantes del país.

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México, pieza importante en su expansión

AEW no solo busca regresar a México, sino crecer dentro del territorio. El mercado mexicano representa una base sólida de aficionados a la lucha libre, lo que lo convierte en un punto estratégico para la empresa.

La experiencia en Ciudad de México dejó buenas sensaciones, por precios y experiencia, pero ahora el objetivo es diversificar y conquistar nuevas ciudades.

Más allá de México, AEW también tiene en la mira otros mercados internacionales donde aún no ha tenido presencia, como Francia, Italia y Alemania.

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Sin embargo, Guadalajara destaca como uno de los destinos más inmediatos dentro de sus planes, hasta por ser uno de los sitios donde se vive a flor de piel la experiencia de la lucha libre mexicana, en lo que podría ser un paso clave para consolidar su crecimiento fuera de Estados Unidos.