Cierre en Línea 2 del Metro CDMX: estaciones afectadas y cómo operará en mayo
El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció un cierre parcial en la Línea 2 que impactará la movilidad en la Ciudad de México, debido a trabajos de rehabilitación.
A partir del 30 de abril a las 22:00 horas, las estaciones Portales y Nativitas cerrarán hasta nuevo aviso, sin servicio de ascenso ni descenso de pasajeros.
¿Cómo operará la Línea 2 del Metro CDMX del 1 al 3 de mayo?
Durante los días 1, 2 y 3 de mayo, la Línea 2 funcionará en dos tramos:
Tasqueña a Xola
Cuatro Caminos a Pino Suárez
El tramo intermedio será cubierto por unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México, que apoyarán a las y los usuarios afectados por el cierre.
¿Qué estaciones estarán cerradas en la Línea 2 del Metro?
Las estaciones afectadas directamente son:
Portales
Nativitas
Ambas permanecerán fuera de servicio hasta nuevo aviso, como parte de las obras de modernización.
Recomendaciones para usuarios del Metro CDMX
El Metro pidió a la ciudadanía:
Tomar previsiones en sus tiempos de traslado
Utilizar rutas alternas
Seguir indicaciones del personal operativo
Estas acciones buscan mejorar el servicio en una de las líneas más utilizadas del sistema de transporte en la capital.
Importante para las y los usuarios de la Línea 2 del @MetroCDMX: del 1 al 3 de mayo, el servicio operará en dos tramos, Tasqueña–Xola y Cuatro Caminos–Pino Suárez, con apoyo de @RTP_CiudadDeMex en el tramo intermedio, como parte de los trabajos de rehabilitación.— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 29, 2026
Además, las… pic.twitter.com/JXNzpYTVKS