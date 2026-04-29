Cierre en Línea 2 del Metro CDMX: estaciones afectadas y cómo operará en mayo

El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció un cierre parcial en la Línea 2 que impactará la movilidad en la Ciudad de México, debido a trabajos de rehabilitación.

A partir del 30 de abril a las 22:00 horas, las estaciones Portales y Nativitas cerrarán hasta nuevo aviso, sin servicio de ascenso ni descenso de pasajeros.

Portales y Nativitas permanecerán cerradas por trabajos de rehabilitación. / iStock

¿Cómo operará la Línea 2 del Metro CDMX del 1 al 3 de mayo?

Durante los días 1, 2 y 3 de mayo, la Línea 2 funcionará en dos tramos: Tasqueña a Xola

Cuatro Caminos a Pino Suárez El tramo intermedio será cubierto por unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México, que apoyarán a las y los usuarios afectados por el cierre.

¿Qué estaciones estarán cerradas en la Línea 2 del Metro?

Las estaciones afectadas directamente son: Portales

Nativitas Ambas permanecerán fuera de servicio hasta nuevo aviso, como parte de las obras de modernización.

Metro CDMX modifica servicio en Línea 2. / iStock

Recomendaciones para usuarios del Metro CDMX

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Utilizar rutas alternas

Seguir indicaciones del personal operativo Estas acciones buscan mejorar el servicio en una de las líneas más utilizadas del sistema de transporte en la capital.

Usuarios deberán tomar rutas alternas por obras en la Línea 2 del Metro. / iStock