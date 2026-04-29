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Cierre en Línea 2 del Metro CDMX: estaciones afectadas y cómo operará en mayo

Cierre parcial en Línea 2 del Metro CDMX afectará estaciones clave del sur de la ciudad. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:27 - 29 abril 2026
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El Metro CDMX aplicará cierres por obras en la Línea 2

El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció un cierre parcial en la Línea 2 que impactará la movilidad en la Ciudad de México, debido a trabajos de rehabilitación.

A partir del 30 de abril a las 22:00 horas, las estaciones Portales y Nativitas cerrarán hasta nuevo aviso, sin servicio de ascenso ni descenso de pasajeros.

Portales y Nativitas permanecerán cerradas por trabajos de rehabilitación. / iStock

¿Cómo operará la Línea 2 del Metro CDMX del 1 al 3 de mayo?

Durante los días 1, 2 y 3 de mayo, la Línea 2 funcionará en dos tramos:

  • Tasqueña a Xola

  • Cuatro Caminos a Pino Suárez

El tramo intermedio será cubierto por unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México, que apoyarán a las y los usuarios afectados por el cierre.

¿Qué estaciones estarán cerradas en la Línea 2 del Metro?

Las estaciones afectadas directamente son:

  • Portales

  • Nativitas

Ambas permanecerán fuera de servicio hasta nuevo aviso, como parte de las obras de modernización.

Metro CDMX modifica servicio en Línea 2. / iStock

Recomendaciones para usuarios del Metro CDMX

El Metro pidió a la ciudadanía:

  • Tomar previsiones en sus tiempos de traslado

  • Utilizar rutas alternas

  • Seguir indicaciones del personal operativo

Estas acciones buscan mejorar el servicio en una de las líneas más utilizadas del sistema de transporte en la capital.

Usuarios deberán tomar rutas alternas por obras en la Línea 2 del Metro. / iStock
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