¿Cuándo y dónde ver las semifinales de Ida de la Europa League?

Las semifinales de la Europa League están a la vuelta de la esquina, donde Aston Villa, Nottingham Forest, Friburgo y Braga buscarán dar un paso adelante para ser uno de los dos invitados a la gran final y conseguir un boleto para la siguiente edición de la Champions League.

Aston Villa vs. Lili compromiso de la Europa League l AP

¿Cuándo se jugarán los juegos de ida?

Los compromisos por semifinal arrancan el día 30 de abril a la 1 de la tarde (tiempo CDMX), mientras que los de vuelta serán el día 7 de mayo a la misma hora.

Nottingham Forest vs. Aston Villa - 30 de abril a la 1:00 pm.

Braga vs. Friburgo - 30 de abril a la 1:00 pm.

La llave entre las escuadras de los ingleses será el primer equipo en ser el primer finalista de esta edición de la Europa League que se jugará en el Tüpraş Stadium de Estambul.

Equipo del Nottingham Forest celebrando gol ante el Porto en Europa League | AP

¿Por dónde se podrán ver?

Las semifinales de la UEFA Europa League sí se podrán ver en México tanto por televisión como en streaming, aunque dependerá del partido. El partido será transmitido por ESPN y FOX Sports (en algunos encuentros), mientras que en streaming, Disney+ y Claro Sports (incluyendo su multiplataforma y YouTube) tendrás los partidos.