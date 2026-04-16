Nottingham Forest consigue su pase a Semifinales tras vencer por la mínima al Porto

El Nottingham Forest consiguió una victoria por la mínima ante el FC Porto en el City Ground, en un partido que se definió desde temprano y que estuvo marcado por la expulsión en los primeros minutos. El conjunto local aprovechó su momento para tomar ventaja y después sostuvo el resultado para llegar a las Semifinales de la Europa League.

Desde el silbatazo inicial, el ritmo fue intenso, aunque el encuentro cambió rápidamente al minuto 8, cuando Jan Bednarek fue expulsado tras una falta que dejó al Porto en desventaja numérica. Con un hombre más, el Forest adelantó líneas y comenzó a presionar en campo rival.

Morgan Gibbs-White tras anotar al Porto | AP

Gol tempranero que marcó el rumbo

La insistencia del equipo inglés encontró recompensa al minuto 11. Morgan Gibbs-White definió con un disparo cruzado para abrir el marcador y poner en ventaja al Nottingham Forest. El tanto obligó al Porto a reorganizarse pese a tener un jugador menos.

El conjunto local mantuvo la iniciativa durante buena parte de la primera mitad. Intentos de Omari Hutchinson y centros de Dan Ndoye generaron peligro, aunque sin ampliar la diferencia. Por su parte, el Porto buscó reaccionar con contragolpes que no lograron prosperar.

Expulsión de Jan Bednarek del Porto | AP

Resistencia visitante y cierre apretado

Para la segunda mitad, el Porto ajustó su planteamiento y logró equilibrar el trámite en el mediocampo. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo visitante se aproximó con disparos de media distancia y algunas jugadas a balón detenido que exigieron a la defensa local.

El Nottingham Forest también generó opciones para aumentar la ventaja, con llegadas constantes que carecieron de precisión en el último toque. Disparos desviados y centros sin rematador evitaron que el marcador se moviera nuevamente en el City Ground.

Thiago Silva con Porto | AP

En los minutos finales, el Porto adelantó líneas y buscó el empate con mayor insistencia. Incluso en el tiempo agregado consiguió un tiro de esquina en el que se sumaron varios jugadores al área, pero la zaga del Forest logró despejar el peligro.

Con el silbatazo final, el Nottingham Forest aseguró la victoria por 1-0, en un duelo donde el gol tempranero y la expulsión condicionaron el desarrollo del partido. El Porto, pese a sus intentos en el cierre, no encontró la forma de igualar el marcador. Los de casa pudieron romper una larga racha de casi 30 años sin llegar hasta esta instancia.