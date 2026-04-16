AZ Alkmaar de Mateo Chávez se despide de la Conference League; el mexicano jugó 45 minutos

El sueño europeo del AZ Alkmaar llegó a su fin. El equipo del mexicano Mateo Chávez se quedó a las puertas de una hazaña en la UEFA Conference League, al empatar 2-2 contra el Shakhtar Donetsk en el partido de vuelta de los cuartos de final. El resultado fue insuficiente para revertir el 3-0 sufrido en el encuentro de ida, sellando así su eliminación del torneo continental.

La misión era titánica desde el inicio. El equipo de la Eredivisie necesitaba una noche perfecta en su estadio para superar la abultada desventaja. A pesar de la esperanza que generaba jugar en casa, el gol que necesitaban para encender la eliminatoria tardó demasiado en llegar frente a un ordenado conjunto ucraniano, dirigido por Arda Turan.

Mateo Chávez con AZ Alkmaar | Grosby Group

¿Cómo fue el accionar de Mateo Chávez?

Mateo Chávez regresó a la titularidad en la competición europea, pero su participación fue discreta. Disputó los primeros 45 minutos, en los que fue amonestado y recibió un golpe en el muslo. Al igual que sus compañeros, no encontró la claridad necesaria para inquietar la portería rival y abrir el marcador global.

La eliminatoria pareció sentenciarse al minuto 58, cuando Alisson Santana adelantó al Shakhtar, poniendo el 4-0 en el global. Sin embargo, el AZ no bajó los brazos. Un gol de tiro libre de Jensen al 73' y otro tanto de Sin al 80' desataron la euforia en la grada y permitieron soñar con una remontada épica. La alegría, no obstante, fue efímera: apenas tres minutos después, Luca Meirelles marcó el 2-2 definitivo, acabando con cualquier esperanza local.

Con este resultado, el Shakhtar Donetsk avanza a las semifinales, donde se enfrentará al ganador de la serie entre el Crystal Palace y la Fiorentina. Por su parte, el AZ Alkmaar deberá pasar página rápidamente y centrar todos sus esfuerzos en la final de la Copa de Países Bajos que disputará el próximo domingo.