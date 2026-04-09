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Futbol

Tensión en Conference League: Jugador del Shakhtar cae noqueado tras fuerte choque

CAPTURA DE PANTALLA
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:18 - 09 abril 2026
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Isaque Severino perdió el conocimiento por unos minutos tras ser golpeado en el rostro

La preocupación y el pánico se apoderaron de los ánimos del Shakhtar Donetsk durante el juego de Ida de los Cuartos de Final de la UEFA Conference League, luego de que el jugador de AZ Alkmaar, Mees de Wit, cayó sobre el brasileño, Isaque Severino, causando que este último cayera inconsciente.

Ida de las Semifinales de la Conference League | x:@AZAlkmaar

Angustia en el Estadio Henryk Reyman

Durante la Ida de los Cuartos de Final del tercer campeonato más importante de Europa, una jugada totalmente accidental terminó por robarse el protagonismo de la primera mitad, pues el desafortunado choque entre Mees de Wit e Isaque Severino fue peor de lo esperado.

El futbolista brasileño se barrió para disputar el balón, sin embargo, el jugador de AZ hizo lo propio un momento después. La inercia de ambas barridas causó que de Wit golpeara con el codo a Saque, dejándolo inconsciente en el césped.

CAPTURA DE PANTALLA

Tras el choque, todos los jugadores tanto del Shakhtar como del AZ corrieron para intentar auxiliar a su compañero mientras pedían desesperados el ingreso de las asistencias médicas. La tensión comenzó minutos después cuando el brasileño no respondió a los primeros auxilios.

Jugadores de la visita y del local hicieron un círculo para evitar que se difundieran imágenes de su compañero, quien tras varios intentos por fin reaccionó. Afortunadamente, luego de ser reanimado, Isaque pudo salir por su propio pie mientras era despedido por aplausos de todo el respetable.

Semifinal de la Conference League entre el Shakhtar y el AZ | x:@ FCShakhtar_eng

¿Irresponsabilidades de UEFA?

Tal y como indica la regla de contusiones, el brasileño fue atendido fuera del terreno de juego para descartar algún problema, sin embargo, tras la revisión se le fue permitido volver a entrar al campo, situación que pudo poner en riesgo la integridad del futbolista.

Finalmente solo unos minutos más tarde, Isaque tuvo que ser sustituido ya que no pudo continuar en el juego, poniendo en evidencia el nulo seguimiento del protocolo de contusiones por parte de su cuerpo técnico y de la misma UEFA.

Mateo Chávez al borde de la eliminación

En términos futbolísticos, el equipo de la Eredivisie no logró aguantar como visitante ante el conjunto ucraniano, pues el actual segundo lugar de la Liga de Ucrania goleo como local 3-0 a los neerlandeses, con gol de Pedro Víctor y un doblete de Alisson Santana.

Tras la derrota como visita, el AZ equipo del mexicano, Mateo Chávez, tendrá que recibir en casa el reto de una remontada épica, la cual si bien luce sumamente complicada, esta no necesariamente es imposible, por lo que el sueño de llegar a una Semifinal de Conference League aun permanece.

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