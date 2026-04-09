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Futbol

Lamine Yamal lanza advertencia tras caer ante el Atlético: “Esto no ha terminado”

Lamine Yamal | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:36 - 09 abril 2026
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Yamal ya lanzó el primer aviso para el Atlético Madrid de cara al partido de vuelta que se disputará la siguiente semana

La joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, no tardó en reaccionar tras la derrota en la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League frente al Atlético de Madrid.

A través de sus redes sociales, el futbolista blaugrana dejó un mensaje claro y directo, encendiendo la previa a una semana en que se juegue el partido de vuelta ante los Colchoneros:

Esta historia está lejos de terminar. Lo daremos todo la semana que viene. Todos juntos, hinchas del Barça
Barcelona disputando el balón con jugadores del Atlético de Madrid | AP

Mensaje con sabor a revancha

Las palabras de Yamal reflejan el sentir del vestuario culé, que, pese al tropiezo, mantiene la confianza en poder remontar la serie en el duelo decisivo. El español fue, con diferencia, el mejor jugador del Barcelona en el partido de Ida

Diego Simeone ante el Barcelona l AP

El mensaje también busca conectar con la afición, pidiendo apoyo total para intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Se espera un excelente ambiente en el Riyadh Air Metropolitano.

Con este aviso, el Barcelona comienza a meter presión de cara al segundo capítulo ante los dirigidos por el Cholo, en un duelo que promete alta intensidad y emociones al límite de principio a fin.

Barcelona vs Atlético de Madrid | AP
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