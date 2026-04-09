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Futbol

‘Pudimos lastimar más’: Cholo Simeone tras su victoria en Champions ante el Barcelona

Cholo Simeone en la Ida d elos Cuartos de Final de la Champions league entre el Barcelona y el Atlético de Madrid | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 20:06 - 08 abril 2026
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El técnico del Atlético de Madrid aseguró que su equipo pudo llevarse un gol más al juego de vuelta

Diego ‘Cholo’ Simeone y el Atlético de Madrid vivieron historia pura en la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. El equipo Colchonero derrotó por primera vez al FC Barcelona en la cancha del Spotify Camp Nou bajo la gestión del técnico argentino. Pese a su victoria, el estratega aseguró que pudo ser mejor.

Diego Simeone ganó su primer partido en el Camp Nou | AP
Diego Simeone ganó su primer partido en el Camp Nou | AP

¿Qué dijo Simeone?

Tras la victoria 0-2 del Atleti sobre los Culés, el entrenador mencionó que aunque se van contentos con la victoria, el equipo pudo ‘lastimar’ más al Barca en momentos puntuales del partido.

No habíamos ganado nunca en este campo. Es muy difícil, ante el equipo que juega posiblemente el mejor fútbol de Europa junto con el PSG y el Bayern. Nosotros, desde un trabajo colectivo bueno, pudimos lastimar en los momentos importantes del partido. El 0-2 nos dio más seguridad y es una pena que no pudiéramos lastimar un poco más esa ventaja", declaró.
Diego Simeone ante el Barcelona l AP

Simeone recalcó el trabajo colectivo de su equipo, destacando la zona defensiva del campo después de los primeros 15 minutos, además de ‘celebrar’ la contundencia a la hora de definir en los goles.

Creo que defendimos ordenadamente, con un trabajo muy bueno para que no pudieran progresar en su ataque. Salvo en los primeros 15 minutos, nosotros tuvimos más jugadas en progresión, por el buen hacer de ellos, pero llegó la jugada que queríamos, Julián ve a Giuliano, el VAR decreta expulsión y Julián marcó un gol increíble”, añadió.
Barcelona vs Atlético de Madrid | AP

Victoria histórica 

Luego de más de 14 años al mando del equipo de Madrid, al Cholo Simeone le hacía falta una ‘palomita’ en un solo campo de LaLiga, el mítico Camp Nou. Finalmente, tras estar cerca en muchas ocasiones, el estratega argentino superó a los blaugranas como visitante.

Con polémica arbitral para ambos lados y gracias a los tantos de Julián Álvarez y Sorloth, el Atlético de Madrid se llevó una importante ventaja al Riyadh Metropolitano, donde buscarán repetir lo hecho en la Copa del Rey y eliminar al Barcelona de Champions. 

Atlético de Madrid celebrando el gol de Giuliano Simeone contra el Barcelona en LaLiga I AP
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