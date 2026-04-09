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Futbol

¡Victoria histórica! Por primera vez en toda su carrera Cholo Simeone ganó en el Camp Nou

Diego Simeone ganó su primer partido en el Camp Nou | AP
Diego Simeone ganó su primer partido en el Camp Nou | AP
Rafael Trujillo 18:44 - 08 abril 2026
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El triunfo de Champions League significa más que un triunfo para el DT del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad y está a un paso de llegar a su primera Semifinal de Champions League desde la temporada 2016-17. Sin embargo, más allá de tomar la ventaja en la serie ante Barcelona, fue el hecho de hacerlo en el Camp Nou lo que se ha llevado los reflectores.

Recientemente el conjunto colchonero ha batallado para vencer al Barcelona y aún más de visita. De hecho, en los últimos 15 años el Atleti tan sólo había logrado imponerse en el campo del equipo blaugrana en una ocasión. Sin embargo, esto fue cuando el cuadro Culé jugaba en el Olímpic Lluís Companys.

En el Camp Nou, el Barcelona sumaba ya 20 años sin caer ante el conjunto colchonero. La última victoria en el mítico estadio catalán se dio en la Jornada 22 de LaLiga en febrero del 2006. En aquella ocasión, con dos goles de Fernando Torres y otro tanto más del argentino Maxi Rodríguez, el equipo capitalino se impuso 1-3.

Atlético de Madrid vence a Barcelona | AP

Cholo Simeone rompe racha negativa

Diego Simeone dirigió al Atlético durante 14 de estos 20 años sin victorias en el Camp Nou. El argentino llegó al cuadro colchonero en el 2011 y desde entonces, el DT sumaba empates y derrotas cuando visitaba la casa del Barcelona.

A lo largo de su carrera, el Cholo visitó el Camp Nou en 19 ocasiones distintas. Entre estos partidos se destacan derrotas como el 4-1 en su primera visita al inmueble, o el 4-2 en el 2022. Sin embargo, también tiene momentos como el 3-0 de Copa del Rey de este año que aunque perdió avanzó a la final del torneo.

Previo al partido de este miércoles, el equipo rojiblanco sumaba 11 derrotas y siete empates en el Camp Nou. Mientras que, en calidad de visitante pero en otros estadios, sumaba un empate, una derrota y dos victorias aunque uno de ellos fue en Arabia para la Supercopa.

Diego Simeone ante el Barcelona l AP

¿Y en casa?

Desafortunadamente para el Cholo, los resultados en casa tampoco han sido mucho mejores para su equipo ante Barcelona. En total se ha medido al cuadro blaugrana en 22 ocasiones distintas sumando tan sólo cinco victorias.

Ahora, el conjunto colchonero no necesita ganar en casa pues, con el empate le basta para acceder a la siguiente ronda del torneo internacional. El equipo de Diego Simeone se acerca a las Semifinales y con tal de no perder por dos o más goles logrará avanzar.

Barcelona vs Atlético de Madrid | AP
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