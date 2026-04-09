Nery Castillo revive polémica con Mircea Lucescu tras su fallecimiento

El exfutbolista mexicano Nery Castillo volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de emitir un mensaje en redes sociales tras el fallecimiento del entrenador rumano Mircea Lucescu, quien murió el martes a los 80 años de edad.

El exdelantero, recordado por su paso con la Selección Mexicana y por sus polémicas declaraciones, hizo referencia a un episodio personal ocurrido durante su etapa en el futbol europeo, específicamente con el Shakhtar Donetsk.

Alejado de los reflectores desde hace varios años, Castillo utilizó su cuenta de Instagram para rememorar un momento que, según su versión, vivió cuando coincidió con el estratega en el Shakhtar Donetsk durante tan sólo 11 partidos entre 2007-08 y 2009-10.

El entrenador de Rumania, Mircea Lucescu | INSTAGRAM @echipanationala

El mensaje de Nery Castillo en redes sociales

En su publicación, el exatacante expresó un mensaje directo en el que recordó que, no recibió autorización para viajar y acompañar a su madre, Myriam Confalonieri, en sus últimos momentos en enero de 2009.

"Me quedo contento que tu hijo fue a verte en estos momentos difíciles que estás pasando y que estés a tu lado. A mí, no me dejaste estar al lado de mi madre cuando estaba en coma ni tampoco despedirme de ella en su entierro. Deseo que te recuperes y estés con tu familia bien", escribió.

El mensaje fue difundido antes de que se confirmara el fallecimiento del técnico rumano, lo que generó diversas reacciones entre seguidores del futbol, quienes recordaron la relación entre ambos durante su etapa en el club ucraniano.

Los comentarios de Nery Castillo tras la muerte de Mircea Lucescu | CAPTURA

Antecedentes entre Castillo y Lucescu

Durante su paso por el futbol europeo, Nery Castillo fue considerado una figura importante, aunque también estuvo envuelto en distintos episodios dentro del vestidor. En ese contexto, Mircea Lucescu llegó a señalar en varias ocasiones situaciones relacionadas con la conducta del jugador, lo que derivó en su salida del equipo.

Tras ese periodo, el atacante tuvo la oportunidad de continuar su carrera en el futbol inglés, donde militó a préstamo con el Manchester City por una temporada.

Nery Castillo tuvo antecedentes de problemas de comportamiento | MEXSPORT

En su momento, el propio entrenador rumano respondió a versiones sobre restricciones a sus jugadores en situaciones personales, al asegurar: "En situaciones familiares siempre daba permiso, está mintiendo".