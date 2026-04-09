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Futbol

Atlante, cerca de mudarse al Chivo Córdoba de Toluca

Atlante Femenil apunta a jugar en el Chivo Córdoba | IMAGO7
Atlante Femenil apunta a jugar en el Chivo Córdoba | IMAGO7
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 19:36 - 08 abril 2026
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El cuadro azulgrana apunta a jugar de local en el estadio universitario

Atlante tiene amarrado el retorno al Estadio Azteca el próximo semestre, cuando vuelva a la Liga MX. Pero el equipo femenil de los Potros de Hierro no cabe en el Coloso de Santa Úrsula, pues además estarán el América y Cruz Azul después del verano mundialista.

La directiva del club azulgrana tiene pláticas muy avanzadas con el Estadio Alberto ‘Chivo’ Córdoba de Toluca para que juegue la categoría femenil. Están muy cerca ya de arreglarse. El modelo de que salga a otra ciudad el equipo de la Liga MX Femenil es réplica del exitoso movimiento que hizo Cruz Azul con su categoría este torneo, que jugó en Cuernavaca.

Escudo del Atlante | IMAGO7

El pintoresco ‘Chivo’ Córdoba le pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene capacidad para 32 mil espectadores y fue inaugurado en 1964. Es un recinto de usos múltiples, desde atletismo a futbol americano, llegaron a jugar los Potros Salvajes de la UAEM, pero hoy no tiene categoría profesional de futbol.

El Chivo Córdoba no cuenta con equipo de futbol actualmente | MEXSPORT

CRUZ AZUL SE MANTENDRÁ EN CUERNAVACA

El experimento fue un éxito: Cruz Azul Femenil encontró un nuevo hogar en el Estadio Centenario de Cuernavaca este torneo con resultados positivos, pues la afición local se enganchó con buenas entradas.

El plan en principio era por seis meses, para medir el impacto y decidir si seguían o buscaban otra casa. Sin embargo, RÉCORD pudo saber que se quedarán en la capital de Morelos por al menos otros tres torneos, mientras el equipo varonil vuelve al Estadio Azteca.

Cruz Azul seguirá jugando en Cuernavaca | IMAGO7
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