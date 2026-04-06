¡Entrada gratis! Mazatlán Femenil invita a su afición a su último partido en casa

El duelo correspondiente a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil entre Atlético de San Luis y Mazatlán se jugará con acceso libre, incluyendo también el estacionamiento, en busca de que el estadio viva una auténtica fiesta en esta despedida.

Incluso, jugadoras del equipo invitaron directamente a la afición a acompañarlas: “Acompáñenos una última vez… la entrada es gratuita”.

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Un adiós con sabor a historia

Todo apunta a que este será uno de los últimos partidos de Mazatlán Femenil en la Liga MX Femenil, en medio de cambios importantes para la franquicia. Después del Mundial, Atlante tomará el lugar de los Cañoneros en el balompié mexicano de primera división.

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El encuentro no solo representa una oportunidad para que la afición disfrute del equipo sin costo, sino también un momento simbólico para despedirse del club en casa. El cierre de temporada marcará el fin de una etapa, por lo que el llamado es claro: llenar el estadio y acompañar a las Cañoneras en su último baile como locales.