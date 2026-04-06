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Futbol

¡Entrada gratis! Mazatlán Femenil invita a su afición a su último partido en casa

Estadio El Encanto de Mazatlán | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:55 - 05 abril 2026
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El equipo de Mazatlán Femenil anunció que su último partido como local en el Clausura 2026 será completamente gratuito para la afición

El duelo correspondiente a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil entre Atlético de San Luis y Mazatlán se jugará con acceso libre, incluyendo también el estacionamiento, en busca de que el estadio viva una auténtica fiesta en esta despedida.

Incluso, jugadoras del equipo invitaron directamente a la afición a acompañarlas: “Acompáñenos una última vez… la entrada es gratuita”.

Mazatlán Femenil lanza comunicado tras investigación por supuesto amaño de partidos | MEXSPORT

Un adiós con sabor a historia

Todo apunta a que este será uno de los últimos partidos de Mazatlán Femenil en la Liga MX Femenil, en medio de cambios importantes para la franquicia. Después del Mundial, Atlante tomará el lugar de los Cañoneros en el balompié mexicano de primera división.

Mazatlán Femenil puede romper record negativo de goles recibidos | IMAGO 7

El encuentro no solo representa una oportunidad para que la afición disfrute del equipo sin costo, sino también un momento simbólico para despedirse del club en casa. El cierre de temporada marcará el fin de una etapa, por lo que el llamado es claro: llenar el estadio y acompañar a las Cañoneras en su último baile como locales.

Mazatlán logró un empate histórico ante Tigres Femenil | IMAGO7
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