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Futbol

"No hay que ensuciar la Final": Joel Huiqui no se engancha con Efraín Juárez

Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 00:12 - 22 mayo 2026
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El director técnico de Cruz Azul eligió no responder a las declaraciones de su homólogo de Pumas

Joel Huiqui no se enganchó con las declaraciones de Efraín Juárez sobre un supuesto beneficio arbitral para Cruz Azul en esta Liguilla y pidió no “ensuciar” la Final ante Pumas.

El técnico celeste incluso consideró que el estratega universitario debería ser sancionado por hablar del arbitraje.

Joel Huiqui con Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Joel Huiqui con Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

“¿Eso dijo? Tendrían que multarlo, ¿no? No se puede hablar del arbitraje. Mira, no hay que ensuciar la final, me parece que Cruz Azul y Pumas están en la final porque se lo merecen. Hicimos una gran campaña, tercer lugar, la competencia es compleja”, señaló.

El exdefensor destacó que la serie ha sido transparente y justa, además de reconocer el trabajo defensivo de Pumas y la actuación de su arquero.

“Nos hubiera gustado ganarlo, tuvimos muchas opciones de gol, tienen un gran portero, sacó todas”, agregó.

Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN
Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN

Pensando en la vuelta en Ciudad Universitaria, Huiqui aseguró que Cruz Azul tiene una ventaja importante al no tener que viajar y confió plenamente en levantar el título en CU.

“CU es un estadio que vivimos grandes cosas, tuvimos una final maravillosa, jugarlo ahí, ganarlo ahí, seguramente el domingo quedaremos campeones”, sentenció.

Además, reconoció que el planteamiento defensivo universitario era algo que ya tenían estudiado.

“El patrón muy marcado del rival, se defienden muy bien, esperábamos un bloque muy cerrado”, concluyó.

Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN
Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN
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