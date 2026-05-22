A 20 días del Mundial 2026: México presume su récord histórico de árbitros en una sola Copa del Mundo

Durante el Mundial de México 1970, tres árbitros representaron al país en la máxima justa futbolística: Diego di Leo, Arturo Yamasaki y Abel Aguilar, siendo hasta la fecha la mayor cantidad de silbantes centrales mexicanos presentes en una misma edición de la Copa del Mundo.

La histórica cifra se dio precisamente en el primer Mundial celebrado en territorio mexicano, un torneo que dejó momentos inolvidables tanto dentro como fuera de la cancha.

Jugadores de Alemania Federal en celebración en el partido por el tercer lugar en el Mundial de México 1970 | MEXSPORT

Diego di Leo, Yamasaki y Abel Aguilar marcaron una época

Diego di Leo fue el primer árbitro en dirigir un partido mundialista representando a México cuando estuvo en el duelo entre Rumania y Checoslovaquia durante la fase de grupos. El silbante italiano se había naturalizado mexicano años antes y fue uno de los grandes impulsores del arbitraje nacional.

México en el Mundial de 1970 | MexSport

Por su parte, Arturo Yamasaki quedó inmortalizado en la historia de los Mundiales al dirigir el llamado “Partido del Siglo” entre Italia y Alemania Federal en las semifinales de México 70, considerado uno de los mejores encuentros de todos los tiempos.

Mientras tanto, Abel Aguilar se convirtió en el primer árbitro nacido en México en pitar un partido en una Copa del Mundo, cuando dirigió el Alemania Federal contra Perú en León.

Arturo Yamasaki recibió un reconocimiento por su trayectoria. FOTO: MEXSPORT

México mantiene tradición arbitral en las Copas del Mundo

Desde aquel histórico 1970, México ha mantenido presencia constante en el arbitraje mundialista con nombres importantes como Edgardo Codesal, quien dirigió la Final de Italia 1990, además de Arturo Brizio, Felipe Ramos Rizo, Armando Archundia, Marco Antonio Rodríguez, César Ramos y ahora, la primera silbante mexicana en ir a un Mundial: Katia Itzel.

Ahora, rumbo al Mundial 2026, el arbitraje mexicano buscará volver a tener protagonismo en la justa que nuevamente se celebrará en territorio mexicano, recordando aquella histórica edición de 1970 donde tres silbantes representaron al país al mismo tiempo.