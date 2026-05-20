Jorge Sánchez acepta la presión en el Tri y promete pelear por un lugar rumbo al Mundial 2026
El defensor de la Selección Mexicana, Jorge Sánchez, aseguró que llega con plena confianza para competir por un lugar en el equipo rumbo al Mundial y también habló sobre los abucheos que ha recibido el combinado nacional por parte de la afición.
El lateral reconoció que el público tiene derecho a exigir resultados, aunque pidió respaldo para el equipo en esta nueva etapa.
“La gente que paga un boleto tiene el derecho de gritarnos, de apoyarnos. A nosotros nos toca tratar de revertir las cosas”, señaló.
El exjugador de Cruz Azul también destacó la importancia de las palabras de Javier Aguirre, quien constantemente exige fortaleza mental y carácter dentro del grupo.
“Lo que dice ‘el Vasco’ es muy importante. Se viven escenarios buenos y difíciles a lo largo de la carrera. A mí me ha tocado estar en ambas caras, soy un privilegiado porque me he forjado de un gran carácter dentro y fuera del campo como él lo solicita”, explicó.
Sánchez aseguró que atraviesa un gran momento personal y recordó que su paso por Cruz Azul le permitió recuperar nivel y confianza antes de volver a Europa.
“En el tema de confianza estoy a tope. Cuando estuve en Cruz Azul mostré un gran nivel, fui campeón de Concacaf y siempre pude pelear al máximo. Fui a Europa porque hice las cosas bien, allá se tienen cosas diferentes y se viven cosas difíciles que te hacen madurar”, comentó.
Finalmente, dejó claro que está listo para competir intensamente dentro de la Selección Mexicana y aprovechar cada oportunidad que tenga en cancha.
“Espero que los partidos que me toque jugar sean para apoyar a la selección. Tenemos una competencia interna muy intensa y estoy listo para ella. Vengo con mucha ilusión y ganas de disfrutar porque cuando disfrutas las cosas fluyen mucho mejor”, apuntó.